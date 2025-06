Frattesi, da riserva Inter a uomo di fiducia di Chivu: dovrà dimostrare di non essere un semplice "vice Barella"

Ascolta ora 00:00 00:00

Esserci è importante, soldi e prestigio. Per ora s'incassa, l'importante è poi non pagare il conto in autunno, quando si tornerà ai ritmi di sempre. Per Chivu è un vantaggio. Intanto, nessuno gli chiede di vincere il Mondiale, dopo che l'Inter ha finora perso ogni traguardo. Obiettivo: passare il girone e poi vedere l'effetto che fa (il tabellone). Per il nuovo tecnico, l'occasione di lavorare con l'Inter che era, aspettando di conoscere quella che sarà.

Un'appendice mondiale, con già dentro i nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique e un giocatore su tutti al centro dell'attenzione. Chi se non Davide Frattesi? Due stagioni da precario, tanti gol (8 il primo anno, 7 il secondo) e qualche scampolo di storia, come contro Bayern e Barcellona, fino alla tremenda delusione di Monaco e a quel «perché non mi hai fatto entrare?» con cui di fatto ha salutato Simone Inzaghi.

Si tratta di capire se nell'Inter, Frattesi può essere altro che il vice-Barella. Per due anni si è parlato delle gerarchie di Inzaghi e dell'imprescindibilità di Mkhitaryan nel centrocampo dell'Inter, quando in realtà non era l'armeno a togliergli il posto, ma proprio Barella. I due azzurri sono stati utilizzati poche volte insieme, con il vice-capitano defilato a sinistra, dove rende la metà. Perciò per Inzaghi c'erano un titolare (Barella) e la sua riserva (Frattesi).

Chivu proverà a trovare una soluzione per farli coesistere, senza che la squadra ci rimetta. Frattesi sa che per lui questo è un mese decisivo. O conquista Chivu o lascia l'Inter. Fosse rimasto Inzaghi, la storia sarebbe già finita.

Del resto l'Inter per rinfrescare la squadra, qualcuno venderà. L'ideale sarebbe evitarlo di fare con i più giovani, come lui e Frattesi, che però sono quelli con più mercato.

Non è un caso che appena qualcuno (ora il Galatasaray) è tornato a interessarsi a Calhanoglu, l'Inter si rende disponibile a ogni trattativa. Progetto giovani, ma mercato sostenibile.

Primo appuntamento nella notte fra martedì e mercoledì, quando l'Inter debutterà contro i messicani del Monterrey, la squadra del 39enne Sergio Ramos, ex stella del Real Madrid.