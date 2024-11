Furia Lazio sull'Olanda. L'Uefa resta in silenzio

Ascolta ora 00:00 00:00

Claudio Lotito non è uomo da compromessi. L'incredibile vicenda del sindaco di Amsterdam, la criminologa Femke Halsema, della Sinistra Verde, che ha vietato la trasferta ai tifosi della Lazio, in vista della partita di Europa League, ha provocato la feroce reazione del presidente della Lazio che ha scritto alla Halsema e per conoscenza all'Uefa, una lettera di risposta dai toni duri nella quale preannuncia azione legale a tutela del club e dei suoi tifosi. Claudio Lotito definisce inquietante la missiva del sindaco olandese alla quale ricorda che il divieto imposto ai tifosi è discriminatorio ed offensivo e nasconde la difficoltà delle autorità olandesi ad affrontare e contrastare i fenomeni di intolleranza e violenza che nulla hanno a che fare con la Lazio. Lotito ricorda di essere capogruppo della Commissione Straordinaria contro il razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza e che del consiglio del club fa parte il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma e, con lui, il professor Gambino, membro della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza. La stessa Halsema è stata protagonista di un'abile inversione di marcia, dopo la caccia all'ebreo, in occasione della partita Ajax-Maccabi, aveva parlato di pogrom ma, in evidente disagio con la propria parte politica, ha detto che gli incidenti erano un botta e risposta e, dunque, di essersi sbagliata a parlare di pogrom, per lei, comunque, è opportuno condannare Israele. Al di là della vergognosa scelta razzista e antisportiva olandese va segnalato l'assoluto silenzio dell'Uefa.

Nel 2015, l'attuale vicesegretario generale, Giorgio Marchetti, all'epoca responsabile di tutti i tornei, era riuscito nell'impresa di aggiudicare il premio fair play ai tifosi olandesi, assegnando così un posto in più all'Olanda, nonostante la devastazione di Roma ad opera dei vandali del Feyenoord che, durante la partita, avevano lanciato banane contro Gervinho. Nulla di nuovo a Nyon, oggi è sabato, giorno degli uffici chiusi, tempo di barbecue, sciate o presenza in tribuna a San Siro quando gioca l'Inter.