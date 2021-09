La furia choc di Mourinho: ecco cosa ha detto a fine partita

La Lazio di Maurizio Sarri ha vinto per 3-2 il derby contro la Roma di un amareggiato José Mourinho che al termine del match ha sfogato tutta la sua rabbia contro direttore di gara, Marco Guida, e Var: "Il calcio italiano è migliorato tanto, è più aggressivo. C’è voglia di vincere. Però purtroppo in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello. Ha sbagliato sul rigore di Zaniolo, che ha indirizzato il risultato dal 2-0 ad un possibile 1-1. Il secondo giallo a Leiva è importante. Poi tante situazioni simili a Pellegrini che in questa partita non sono andate come con lui contro l'Udinese. Questo è troppo".

Amaro in bocca

"Penso che la Roma abbia giocato meglio oggi, anche se ovviamente abbiamo sbagliato se abbiamo subito tre gol. Abbiamo provato a vincere, abbiamo dominato e messo la Lazio in grande difficoltà", il pensiero del tecnico portoghese che ha poi glissato sul discorso fatto ai suoi giocatori al centro del campo al termine del derby della Capitale: "Era un discorso fra di noi. E tra noi rimane. Non vi dirò cosa ho detto. L’ho voluto fare subito in campo. Abbiamo giocato e provato. Ce l’abbiamo messa tutta".

Mourinho ha poi continuato elogiando nonostante la sconfitta l'atteggiamento della sua squadra e il gioco proposto dai giallorossi: "Sarei più preoccupato se la mia squadra non cercasse di vincere la partita anche se sotto di due gol o se la Lazio ci avesse dominato. Abbiamo preso due gol in contropiede, ma una squadra che perde deve rischiare qualcosa. Sapevamo che è una loro arma, siamo scivolati troppo sul lato lasciando lo spazio per il suo movimento. Abbiamo sbagliato, ma mi è piaciuta la reazione immediata per cercare il pareggio" , il commento finale dell'ex allenatore dell'Inter nel commentare la prima rete di Milinkovic-Savic arrivata con un inserimento che ha letteralmente aperto la difesa giallorossa.

Furia contro la Lega