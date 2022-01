Furia social sul gol dell'Inter: "Gomitata di Dzeko". Ecco cosa poteva fare il Var

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto una partita di platino per quanto concerne la lotta scudetto ma il successo nerazzurro è stato oggetto di aspre critiche sui social network e non solo. Motivo del contendere la rete dell'1-1 siglata da Nicolò Barella per un presunto fallo di Edin Dzeko sul capitano dei lagunari Modolo in avvio di azione. Su una palla alta il bosniaco salta più in alto del rivale e in un secondo momento sembra colpirlo, con il difensore che rimane a terra dolorante. L'azione prosegue e la palla torna in possesso del Venezia che continua a giocare non mettendo fuori la sfera. L'Inter recupera la sfera con Darmian che va al cross per Perisic che batte al volo, stupenda la parata di Lezzerini ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Barella che insacca l'1-1 tra le vibranti proteste della panchina veneta.

Ora immaginatevi Ibra al posto di Dzeko gol del pareggio, una settimana prima del derby



Uscite guardatevi un film, non ne vale la pena



pic.twitter.com/NlxdJO6fd3 — Javi Moreno bene... (@MarcoVerduz) January 22, 2022

Proteste social

Tanti tifosi, soprattutto del Milan, si sono riversati sui social network per esprimere la loro rabbia e il loro dissenso per un episodio, a loro dire, chiaro e netto. Di contro i supporter nerazzurri a ribattere a godere di un successo arrivato al 90' che ha portato i ragazzi di Inzaghi a più cinque sui cugini rossoneri. "Ora immaginatevi Ibra al posto di Dzeko gol del pareggio, una settimana prima del derby. Uscite guardatevi un film, non ne vale la pena". Praticamente Dzeko non solo commette fallo ma pure da ammonizione. Però niente, loro possono tutto" e ancora: "Allora la gomitata di Dzeko è fallo netto e da cartellino rosso, e comunque il gioco andava fermato per il colpo alla testa, decisamente pericoloso per l’incolumità del veneziano… uno scandalo di proporzioni COSMICHE.. fate tutti SCHIFO. Peggio della Juve" e tanti commenti di questo tenore.

Il Var non poteva intervenire: cosa dice il regolamento

Il contatto Modolo-Dzeko è stato valutato come un non fallo da parte del direttore di gara Marchetti e dopo due minuti di silent check con il Var Mazzoleni, il direttore di gara ha giustamente convalidato il gol del pareggio ai nerazzurri. Dopo il contatto, infatti, il Venezia torna in possesso del pallone per ben due volte con Ceccaroni, il cui rinvio viene rimpallato e da lì si sviluppa poi l'azione che porterà all'1-1. Il difensore del Venezia avrebbe dovuto mettere fuori la sfera per evitare ogni problema stoppando così il gioco. Da protocollo Var, sono soggetti a revisione solo gli episodi che riguardano l’azione che porta al gol. E quando c’è un cambio di possesso, parte una nuova azione: in pratica, il contatto Dzeko-Modolo avviene in un’azione precedente e quindi non può mai portare a una rewiev da parte del Var.