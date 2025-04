Furlani prende tempo. Ma Paratici è vicino

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Diavolo ha trovato un nuovo uomo di fiducia. Si tratta di Fabio Paratici, che è pronto a tornare in pista dopo la squalifica per la vicenda plusvalenze (scade il 20 luglio) e non vede l'ora di rimettersi in gioco in Serie A. Per questo da un mese ha messo in stand-by le proposte dei club esteri per aspettare il Milan. I rossoneri rappresentano, infatti, la prima scelta dell'esperto direttore sportivo piacentino, che in queste settimane ha incontrato quattro volte il Ceo milanista Giorgio Furlani e in un paio di occasioni a Londra pure il proprietario della formazione rossonera Gerry Cardinale. Incontri che dapprima erano conoscitivi ed esplorativi per poi diventare progettuali sul Milan che verrà. Una squadra che deve rialzarsi in fretta dopo questa fallimentare stagione e avrà l'obiettivo minimo di tornare in Champions League. Per Paratici pronto un triennale che però non verrà firmato a stretto giro di posta. Il motivo è semplice: vanno concordati nel frattempo gli aspetti legali relativi alla stesura dei contratti e soprattutto la definizione di alcune clausole specifiche (su tutte quella di way out in caso di squalifiche per l'inchiesta Prisma). Tra i fattori ancora da dirimere il ruolo dell'attuale dt rossonero Geoffrey Moncada, al quale Furlani ha promesso la permanenza nei quadri del club anche se con la possibile retrocessione a capo-scouting. Ruolo questo che Paratici intende affidare a una figura di sua fiducia come Lorenzo Giani (attuale capo degli osservatori della Sampdoria). Ibrahimovic invece non è in discussione come annunciato da Furlani: «Zlatan resta all'interno del progetto». In panchina, invece, si tornerà a parlare italiano: comunque vada a finire la stagione Conceicao non sarà confermato, al suo posto arriverà un allenatore italiano.

Diverse le idee nella testa di Paratici: il grande sogno si chiama Antonio Conte (hanno lavorato insieme alla Juve e al Tottenham). Un nome che metterebbe tutti d'accordo, ma tutt'altro che semplice da raggiungere. Occhio quindi anche ai vari De Zerbi, Allegri, Gasperini e Sarri.