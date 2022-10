Galliani: "Squadra sotto choc per Pablo Marì". Ecco come sta il difensore

Monza sotto choc per l'aggressione avvenuta ai danni del calciatore Pablo Marì, accoltellato ieri pomeriggio in un centro commerciale ad Assago. Il 29enne spagnolo, fortunatamente, sta bene ma ci vorranno tre mesi per rivederlo in campo, parola di Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo. "Temo che ce ne vogliano tre di mesi prima che vada in campo. Devo tornare ad allenarsi tra due mesi in modo progressivo. Quindi diciamo che serviranno tre mesi per vederlo giocare".

Adriano Galliani ha poi spiegato come il calciatore si sia salvato perché "atleta": "Ora dorme, è stato operato in anestesia totale. Se non avesse avuto questi muscoli forti sulla schiena il coltello probabilmente gli forava tutto. Lo ha aiutato essere atleta ed avere i muscoli forti. Erano andati a fare la spesa perché era previsto che arrivassero i parenti. Vai a fare la spesa e trovi un matto, lui si è salvato, ma una persona è morta e altri sono messi male".

L'amministratore delegato del Monza si è poi soffermato su quanto accaduto a Marì: "È qualcosa di sconvolgente, soprattutto per la persona che ha perso la vita. La moglie di Marí è qui e i carabinieri la stanno interrogando come testimone dei fatti. È troppo forte Pablo, ha detto: 'Lunedì sera sarà in campo'. Berlusconi ci ha pregato di esprimergli la sua vicinanza e il suo augurio, mi ha chiamato più volte. Marì ha detto che ha avuto fortuna".

Rinvio di Monza-Bologna?

La partita tra i brianzoli e i rossoblù è prevista per lunedì sera, in posticipo ma Adriano Galliani ha ammesso come la squadra sia sotto choc e preferisca non giocare per quanto accaduto al compagno di squadra: "La squadra è sotto choc per la vicenda Pablo Marì. Ieri sera ho sentito i nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina. Questo è uno spogliatoio di amici. Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match, adesso vediamo cosa succede" le parole di Galliani all'esterno dell'ospedale Niguarda di Milano. Vedremo se la Lega calcio accoglierà la richiesta dei biancorossi annullando così il match previsto per lunedì sera. Difficile ma non impossibile che la richiesta venga accolta vista la gravità dell'evento occorso al malcapitato giocatore spagnolo.