Un Gallo per Mou, Acerbi ritrova Inzaghi

Il Gallo è pronto a cantare nella Capitale. Dopo settimane di attesa si sta per completare il passaggio di Andrea Belotti alla Roma. Pronto per il centravanti ex Torino un contratto triennale da 3 milioni a stagione. Accordo totale che sarà ratificato nelle prossime ore: i giallorossi infatti sono riusciti a sbloccare la cessione di Felix Afena Gyan alla Cremonese per 7 milioni. Un affare che libererà lo spazio salariale in organico al tesseramento del centravanti della Nazionale. Bagagli in preparazione destinazione Londra, sponda Fulham, per un altro esubero giallorosso come Justin Kluivert. Da queste uscite Tiago Pinto otterrà il tesoretto per ingaggiare un altro centrocampista dopo il grave infortunio occorso a Wijnaldum.

Chi invece dalla Capitale è pronto ad andarsene è Francesco Acerbi, da tempo separato in casa e in rottura totale con il mondo biancoceleste. Il centrale dirà addio alla Lazio ed è ormai promesso sposo dell'Inter: operazione in prestito con diritto di riscatto, col difensore ex Sassuolo pronto a rinunciare ad alcune spettanze economiche (un paio di stipendi) pur di facilitare il suo approdo alla corte del mentore Simone Inzaghi. Fu proprio il tecnico piacentino a volerlo alla Lazio nell'estate 2018: quattro anni dopo i due sono pronti a riabbracciarsi a Milano, dove - fatalità del destino - Ace dovrebbe ricoprire il ruolo di vice De Vrij del quale era stato l'erede in maglia laziale. Da sistemare le ultime pendenze, con la chiusura dell'affare prevista dopo la sfida di campionato in programma venerdì. Lo spazio temporale giusto per permettere ai nerazzurri un ultimo tentativo col Chelsea per il prestito di Chalobah, che resta il preferito del diesse Ausilio. A proposito di centrali: il club di Zhang è vicino a blindare Milan Skriniar con il rinnovo fino al 2027 (stipendio da 6-6,5 milioni netti a stagione più bonus).

Ore calde pure dalle parti della Continassa dove sono molto attivi sul fronte attaccante: la pista Depay non si sblocca (non ha ancora ottenuto la risoluzione dal Barcellona) e così la Juventus si è cautelata bloccando Milik in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (8 milioni) dal Marsiglia. In uscita il giovane Fagioli che piace a Sampdoria (in pole), Cremonese ed Empoli. Restando sul capitolo centrocampisti: la Fiorentina prende Barak dal Verona (prestito da 2 milioni con diritto di riscatto a 12 che diventerà obbligo a determinate condizioni), mentre il Milan è in pressing per Onana del Bordeaux. Infine Emerson Palmieri lascia il Chelsea e va al West Ham per 15 milioni.