Gasp agitato, Simone pacato. Si è vincenti anche con i nervi

Gasperini gode di ottima stampa. Non leggi un pezzo su di lui dove non si esprimano i seguenti tre concetti apodittici: 1) Gasp è bravissimo; 2) Gasp sa far giocare le sue squadre; 3) Gasp valorizza i giovani talenti.

Non si capisce quindi il nervosismo di un uomo di 66 anni - esperto nelle cose di calcio e, si presume, navigato in quelle della vita - nei confronti di innocue domande poste dai giornalisti in conferenza stampa; si noti bene: in conferenza stampa, mica al bar dove stai facendo colazione e magari non hai voglia di essere importunato. E invece accade che - se digiti su Google: «Gasperini, lite, giornalisti» - ti vengono fuori video in cui l'allenatore si rivolge al cronista di turno dicendogli che «si deve vergognare di ciò che ha scritto» e che «a lui non risponderà mai più». Situazioni che si sono ripetute, con sfumature diverse, nel 2017, nel 2023 e pochi giorni fa. A dimostrazione che, il Gasp, è recidivo. Burrascosi, in passato, sono stati anche i rapporti con alcuni suoi ex calciatori ed ex presidenti. Per non parlare delle frizioni con gli arbitri. Domenica, in Atalanta-Inter, Massa lo ha espulso (nella foto) per le proteste seguite al cartellino rosso (sacrosanto) ricevuto da Ederson.

La calma è la virtù dei forti: sarà per questo che il pacato (salvo eccezioni) Simone Inzaghi negli ultimi 18 match contro Gasperini ne ha vinti ben 10 (pareggiandone 6 e perdendone solo 2)? Il tecnico interista non è comunque uno che, quando c'è da alzare la voce, si tira indietro. Ma non risulta che Inzaghi abbia mai litigato con un cronista per una domanda, più o meno, urticante. Sia Simone sia Gasp sono comunque persone che sanno anche tornare sui propri passi.

Come ad esempio ha fatto giorni fa l'allenatore della Dea dopo aver dichiarato che Lookman, uno dei suoi giocatori migliori, era «tra i peggiori rigoristi mai visti». Lookman ci è rimasto male. E con lui pure i tifosi. Gasperini ha chiuso il caso chiedendogli: «Mi fai un bel sorriso?».

Bravo mister, ma anche lei, qualche sorriso in più, potrebbe concederlo.