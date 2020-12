Gasp "scarica" Gomez, ma vince

L'Atalanta torna alla vittoria dopo due mesi e mezzo di astinenza in campionato al Gewiss Stadium: era il 4 ottobre e i nerazzurri sbriciolarono il Cagliari 5-2, stavolta hanno asfaltato la Fiorentina 3-0 con le firme di Gosens, Malinovskji e Toloi. Orobici a 17 punti e una partita da recuperare a Udine. Gasperini ha lanciato segnali per il presente e il futuro: l'oggetto del dissapore, Papu Gomez, è rimasto a sedere tutta la partita, mentre l'altro protagonista di presunti diverbi con il Gasp, Ilicic, non è stato convocato ufficialmente per un mal di gola. «Separazione con Gomez a gennaio? Le scelte forti le deve fare la società, ponendosi degli obiettivi sul futuro - così il tecnico dell'Atalanta a fine gara -. Gomez è stato per noi il giocatore più importante in questi cinque anni. Il ruolo del «Papu» però in alcune partite era difficile da proporre per la nostra squadra: alla base ci deve essere la fiducia e la disponibilità, altrimenti diventa complicata la situazione. Mi dispiace per Ilicic, lui non c'entra niente».

La Fiorentina in versione Titanic cola a picco, in assenza di gioco, ma soprattutto di anima. I viola sono spenti come una candela, nemmeno Prandelli sta riuscendo a rianimare un gruppo impaurito. Nessuna vittoria esterna in stagione e con Cesare un punto (pareggio col Genoa) in 4 partite: in trasferta non segna da 446 minuti. Numeri che inchiodano alla lotta per la salvezza la banda viola. Una situazione che ricorda da vicino la profonda crisi di un'altra ex grande, il Torino. Con il presidente Cairo che ha confermato Giampaolo e ha mandato la squadra da ieri in ritiro. Forse le colpe per queste squadre partono da lontano.

Fiorentina incollata davanti alla propria difesa, Atalanta all'assalto: nel primo tempo tre parate decisive di Dragowski e una traversa scheggiata dai viola con Vlahovic, tiro deviato da Gollini. Gosens ha regalato il vantaggio un attimo prima dell'intervallo, su assist di Zapata. Nella ripresa perla di Malinovskiy su punizione e terzo gol diToloi sugli sviluppi di un angolo. Gasperini ha fatto debuttare in A, Gyabuaa, classe 2001, ennesimo prodotto del vivaio.