Gattuso-Fiorentina, salta tutto: ecco perché

Gennaro Gattuso è durato solo tre settimane come allenatore della Fiorentina. Il tecnico calabrese e la società viola, infatti, hanno deciso di comune accordo, in maniera inaspettata, di non continuare con il rapporto professionale: "ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano".

Frattura insanabile

Il contratto di Gattuso non era ancora stato depositato e per questa ragione tutto è stato più "facile". Nelle ultime ore il rapporto tra le parti si era compromesso tanto che non è stato possibile andare avanti insieme. Intanto iniziano a circolare i primi nomi per la sostituzione del tecnico: in pole position sembra esserci Rudi Garcia ex allenatore della Roma ma attenzione anche alle candidature di Claudio Ranieri (che conosce già la piazza) e Walter Mazzarri. Difficile che alla fine venga richiamato per la terza volta Beppe Iachini.

La ricostruzione

Secondo quanto riporta Sportmediaset, alla base della rottura tra proprietà e Gattuso ci sarebbe Jorge Mendes, agente che cura anche gli interessi del tecnico calabrese. La dirigenza, infatti, non sarebbe stata convinta dalle richieste eccessive in sede di mercato come il centrocampista del Porto Sergio Oliveira, costo almeno 20 milioni di euro, e l’attaccante esterno Goncalo Guedes del Valencia.

Gattuso aveva sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo a cifre importanti, circa 2 milioni di euro netti a stagione ma queste diversità di vedute in sede di mercato hanno fatto naufragare il tutto dopo soli 23 giorni. L'ex allenatore del Napoli avrebbe voluto diverse rassicurazioni tecniche tra cui anche la permanenza in viola di Dusan Vlahovic, bomber viola nell'ultima stagione e appetito dai grandi club italiani ed europei.

Ora Gattuso è libero sul mercato ma in Italia difficilmente troverà spazio dato che tutti i grandi club hanno già trovato una soluzione. L'ex Milan potrebbe anche pensare di andare all'estero se ci sarà una buona opportunità oppure di stare fermo un anno in attesa di offerte interessanti.

