Gattuso completamente furioso "Insigne ha detto quella frase..."

Gennaro Gattuso furioso al termine di Inter-Napoli. Il tecnico degli azzurri ai microfoni di Sky Sport se l'è presa con l'arbitro Massa reo di aver rovinato, a suo dire, la partita del Meazza con l'espulsione a Lorenzo Insigne: "Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se in inglese dici 'fuck off' in Inghilterra nessuno ti dice niente", inizia così lo sfogo di Ringhio. "Solo in Italia l'arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo manda a fare in... per un rigore dubbio. Ripeto, solo qui in Italia succedono queste cose" , lo sfogo di Gattuso.

Il retroscena

Al triplice fischio di Massa Gennaro Gattuso è subito andato in campo per parlare con il direttore di gara. Come sempre l'allenatore del Napoli non si è nascosto dietro a un dito: "Cosa ho detto a Massa? Gli ho detto che soli 2 minuti prima aveva fatto i complimenti al capitano (per aver buttato fuori un pallone sull'infortunio di Brozovic; ndr) e poi lo ha buttato fuori perché lo ha mandato a quel paese. Vuol dire che l'arbitro è permaloso. Un vaffa dopo un rigore ci può stare, ci vuole tatto per capire che ci stiamo giocando tanto e invece ci ha lasciato in dieci" .

Partita bloccata

Il primo tempo di Inter-Napoli è stato bloccato per via della tattica messa in campo dai due allenatori con l'unica vera grande occasione cestinata da Lautaro Martinez su regalo di Koulibaly. Nella ripresa però gli azzurri hanno preso campo e addirittura dopo l'1-0 siglato da Lukaku e con un uomo in meno la gara è stata a senso unico in favore degli ospiti che sono sbattuti addosso ad uno strepitoso Handanovic e al palo colpito da Petagna.

"Io e Conte a livello tattico abbiamo fatta diventare la partita brutta, loro nel secondo tempo poi ci hanno aspettato. Noi abbiamo provato a fare le nostre giocate. L'Inter mette sotto tutti, noi abbiamo sofferto poco ma oggi non saremmo riusciti a segnare anche con le mani. Non puoi dare campo all'Inter, bisogna capire come affrontare le squadre. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, meritavamo più noi che loro ma i gol bisogna farli. Ora bisogna pensare alla partita con la Lazio, rimane la prestazione" , la conclusione di Gattuso.

