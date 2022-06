Gattuso nuovo allenatore del Valencia: ora è ufficiale

Dopo le polemiche e le assurde accuse ricevute Rino Gattuso ha finalmente firmato il contratto che lo legherà al Valencia per le prossime due stagioni. Il tecnico calabrese ha sottoscritto un accordo con il club spagnolo fino al 30 giugno del 2024 da 3 milioni di euro a stagione più bonus previsti in caso di vittoria della Liga (molto difficile) o di piazzamento in Champions o Europa League. Gattuso, dunque, tornerà ad allenare un anno di "riposo" dopo l'esperienza al Napoli e dopo aver sfiorato la panchina del Tottenham ed essere durato solo 20 giorni su quella della Fiorentina, che ha poi deciso di puntare su Vincenzo Italiano.

Gattuso è sbarcato a Valencia con tanto entusiasmo sfoderando anche un discreto spagnolo. "Sono orgoglioso di entrare a far parte di una squadra centenaria. Non vedo l'ora, lavoreremo molto duramente". Gattuso ha scelto una piazza importante per ripartire anche se il club spagnolo si trova in un momento di difficoltà essendo senza un direttore sportivo e con la necessità di vendere alcune pedine chiave come Soler e Guedes. Questa cosa però non ha di certo spaventato Ringhio sicuro che riuscirà a far meglio del suo predecessore che ha chiuso la stagione in Liga con un anonimo nono posto.