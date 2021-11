Genoa, finisce l'era Preziosi: proprietà americana e Zangrillo presidente

Il Genoa cambia proprietà dopo oltre 18 anni: Enrico Preziosi non è più l'azionista di riferimento della storica società rossoblù. La Holding americana 777 Partners ha acquisito le quote del Grifone ed è stato lo stesso club ad annuncire il passaggio di consegne sui propri canali di riferimento: "È stato definito oggi il closing per la cessione del Genoa CFC. La holding 777 Partners è la nuova proprietaria del club più antico del calcio italiano. Il Professor Alberto Zangrillo ha fatto il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione del Club ed è il nuovo Presidente".

Un professore come presidente

La proprietà sarà americana ma il numero uno che rappresenterà la società è italianissimo e molto conosciuto: il professor Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare, medico di fiducia di Silvio Berlusconi. Zangrillo, tra l'altro, è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica dall'ex Presidente Giorgio Napolitano, e ora oltre ad essere un grande tifoso del Grifone ne sarà anche uno dei massimi rappresentanti.

Partners è la nuova proprietaria del Genoa. Il professor Alberto #Zangrillo è il nuovo Presidente.



https://t.co/6ELaE4wWme pic.twitter.com/oIDS4hxCbj — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 15, 2021

La fine di un'era

Preziosi ha salvato dal fallimento il Genoa nel luglio del 2003 ma nel 2004-2005 retrocede in serie C dal campionato cadetto. Dal 2007 al 2008, però, con fasi alterne i rossoblù giocano costantemente in Serie A anche se gli ultimi anni le prestazioni della squadra sono state davvero deludenti. L'anno migliore resta il 2008-2009 con il quinto posto conquistato al termine di una galoppata esaltante con Gasperini in panchina, mentre nel 2014-2015 chiude al sesto posto in Serie A ma viene escluso dall'Europa League 2015-2016 a causa del mancato ottenimento della licenza UEFA.

Il rapporto tra la maggioranza dei tifosi e Preziosi è andata poi via via deteriorandosi e negli ultimi anni il tifo organizzato del Genoa ha anche esagerato nei confronti dell'ormai ex presidente con insulti di vario genere anche alla figlia Paola moglie del giocatore del Verona, ed ex Genoa, Miguel Veloso. L'esonero di Ballardini e l'ingaggio di Andrij Shevchenko era già stato un primo assaggio del passaggio di proprietà e oggi che la fumata bianca è finalmente arrivata i tifosi possono davvero sognare in grande magari tornado ai fasti del passato.