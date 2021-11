Sheva torna in Italia: allenerà il Genoa

Davide Ballardini è stato esonerato ancora una volta dal Genoa e al suo posto arriverà una vecchia conoscenza del Milan e del calcio italiano: Andrij Shevchenko. Al tecnico di Ravenna, infatti, è stato fatale il 2-2 ottenuto a tempo scaduto contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli con la società rossoblù che ha deciso di cambiare guida tecnica. Il fondo 777, nuovo proprietario del Genoa, ha deciso di voltare pagina e l'ha fatto con un comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati".

In attesa di Sheva

Shevchenko è pronto a legarsi al Genoa dopo un'esperienza formativa importante e di livello con la nazionale ucraina. La presentazione dovrebbe avvenire lunedì con tutta calma dato che ci sarà la pausa per le nazionali Nel suo staff anche Mauro Tassotti e Luigi Nocentini, che hanno già lavorato con lui in Ucraina Sheva non ha mai nascosto la voglia di allenare in Serie A anche se si è sempre parlato di Milan. Per il 45enne ex Dinamo Kiev e Chelsea, però, questa sarà una chance per mettersi in mostra dato che il Genoa gli farà sottoscrivere un contratto di due anni e mezzo.

Classifica da scalare

Il compito di Sheva non sarà affatto facile ma nemmeno impossibile considerando che il Genoa ha comunque una discreta rosa. Il Grifone occupa attualmente il 16esimo posto in classifica a quota 9 punti come i cugini della Sampdoria e il Venezia ma con una partita in più. Peggio dei rossoblù hanno fatto solo Salernitana e Cagliari fermi a quota 7 punti. Sheva avrà la possibilità di poter lavorare con la squadra per due settimane piene dato che ci sarà la pausa per le nazionale ad aiutare l'ucraino a capire maggiormente l'ambiente e i suoi nuovi giocatori.