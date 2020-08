Genoa, il vero aiuto è iI Lecce crollato da solo

Quando il Lecce ha cominciato a giocare la partita, pur non evitando il ko (3-4), la salvezza aveva già preso la strada di Genova. L'ultima notte del campionato, quella del verdetto finale e più doloroso, dura di fatto 25 minuti. Il tempo in cui Sanabria si regala la prima doppietta stagionale indirizzando la gara dei Grifoni, mentre il Parma sigla un uno-due micidiale in casa dei pugliesi.

Altro che sospetti o aiuti, il Genoa vince dominando, il Lecce perde demeritando. Lotta salvezza archiviata, il Grifone vive minor pathos di 14 mesi fa quando evitò la B pareggiando per 0-0 a Firenze e attese l'esito, per lei poi positivo, dagli altri campi. Stavolta la squadra rossoblù aveva il destino nelle sue mani: dopo un piccolo rischio corso sotto porta al 2° minuto, prende in mano la gara e già all'intervallo, con il tris di testa di Romero (poi espulso come Cassata e Amrabat), può già mettere in ghiaccio lo spumante. Nulla hanno potuto gli avvelenati ex del Verona, a partire da Juric, di fronte c'era una squadra più determinata e motivata. Davide Nicola riesce dunque nell'impresa che gli aveva chiesto il patron Preziosi quando lo chiamò in panchina a fine 2019 per sostituire la «scommessa» Thiago Motta, con il quale il Genoa era ultimo in classifica. A Nicola il rossoblù porta bene, se si pensa alla salvezza in A conquistata nel 2016 con il Crotone dopo aver preso il posto proprio di Juric. Che ieri ha finito la gara in anticipo (espulso per proteste), non prima di aver regalato a Pazzini gli ultimi minuti con il Verona.

Per il Lecce conquistare la salvezza era davvero un'impresa e serviva un solo risultato: la vittoria. Ma una squadra che subisce 85 reti (con le 4 incassate ieri dal Parma) non può pensare di evitare la B. La squadra di Liverani scende in campo impaurita tanto da finire subito nella grinfie di un Parma rimaneggiato ma deciso a onorare la sfida. Ne viene fuori una partita divertente, con il Lecce che rimonta il doppio svantaggio, poi torna sotto e sfiora soltanto la nuova rimonta. Impossibile cambiare la storia già scritta il 19 luglio. Quando il Genoa battè il Lecce a Marassi e di fatto si prese la salvezza.