"Fuori dalle p...": la "goduria" italiana per la Germania a casa

L'Inghilterra di Gary Southgate dopo aver vinto il suo girone ad Euro 2020 ha eliminato negli ottavi di finale una delle nazionali, sicuramente in difficoltà rispetto al passato, ma pur sempre ostica: la Germania di Joachim Loew, alla sua ultima apparizione sulla panchina dei tedeschi. Le reti di Raheem Sterlin e Harry Kane hanno regalato un successo prezioso alla nazionale dei Tre Leoni che ora sogna di vincere l'Europeo, trofeo mai messo in bacheca dagli inglesi che vantano un solo titolo mondiale, giocato in casa e vinto nel 1966 in finale proprio contro la Germania Ovest. Le avversarie verso la finale non rappresentano un ostacolo insormontabile con Ucraina e una tra Repubblica Ceca e Danimarca sulla strada verso Wembley

Social roventi

I tifosi italiani dopo aver esultato per l'uscita di scena anzitempo degli "odiati" francesi, hanno gioito anche per l'eliminazione della Germania, da sempre rivale storica degli azzurri come i Galletti. "Salutiamo anche l'Inghilterra" , scrive simpaticamente un utente, "In 20 ore ci siamo fatti fuori Francia e Germania...C'è poco da parlare stiamo godendo" e ancora: "Alzi la mano chi sta godendo", con tanto di foto di un sandalo con calzino bianco (grande classico dei turisti tedeschi in Italia).

C'è invece chi ci è andato giù sul "pesante" nei confronti dei tedeschi ma anche dei francesi: "Quando ti levi dalle palle sia la Francia che la Germania in soli due giorni"

Quando ti levi dalle palle sia la Francia che la Germania in soli due giorni:#EnglandvGermany #germaniainghilterra pic.twitter.com/LgHMI0jHZa — Jade; (@notgiada_) June 29, 2021

"Partita davvero orribile, narcolettica oserei dire. Ma quanto si gode per l'eliminazione dei crucchi? Ciao m..." , " Dopo la #francia anche la #germania out. #spiaze ? Proprio per niente. Orgasmo puro", e ancora: "Godo quasi come il 5 maggio. Li detesto i tedeschi e i francesi. Per quello che hanno perpretato al mio popolo da sempre. Godo, M...".

Come mi dispiace…. Di nuovo per la Germania … pic.twitter.com/LRgxdyhbf5 — Roberto Tradori (@tradori) June 29, 2021

"E anche la Germania ce la siamo tolta dalle palle, auf wiedersehen mangiatori di crauti", e anche "Non mi stupisce che tu corra solo per 60 minuti...giochi in Italia!", chiaro riferimento a quanto affermato da Thomas Mueller nei confronti del suo compagno di nazionale Robin Gosens che gioca in Serie A nell'Atalanta. Dopo tutta questa gioia, però, ora toccherà dare un seguito con i risultati da parte della nostra nazionale che vorrà regalare un grande sogno ai propri tifosi.

