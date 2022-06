La Germania umilia l'Italia: pesante 5-2 in favore dei tedeschi

Un 5-2 pesante, umiliante, netto, schiacciante: l'Italia di Roberto Mancini torna a casa con le ossa rotte da Moenchengladbach. I tedeschi hanno dominato in lungo e in largo per tutta la partita in questa quarto match del girone di Uefa Nations League e hanno vinto con gran merito contro gli azzurri che hanno fatto fatica dal primo all'ultimo minuto ad arginare la veemenza degli avversari che hanno fatto di un sol boccone l'Italia che perde così il primato e scivola addirittura al terzo posto dietro all'Ungheria capolista, vincente con un netto e perentorio 4-0 in casa dell'Inghilterra, a quota 7 punti e dei tedeschi a quota 6, azzurri a quota 5, Inghilterra ferma a due punti.

La Germania ha di fatto archiviato la pratica già el primo tempo portandosi in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Kimmich al 10 e di Gundogan, su rigore nel recupero della prima frazione, concesso per fallo di Bastoni su Hoffmann. Nella ripresa nonostante i cambi del Mancio, con Scalvini 50esimo esordiente della sua era, il risultato è addirittura peggiorato con le reti di Mueller al 51' e della doppietta di Timo Werner nel giro di due minuti tra il 68' e il 69'. Di Wilfried Gnonto e di Alessandro Bastoni le reti della bandiera. L'ex giocatore dell'Inter, tra l'altro, attualmente di proprietà dello Zurigo diventa così il più giovane azzurro di sempre a segnare con la maglia della nazionale. Prima gioia anche per il difensore classe '99.

La partita disputata dallI'Italia è stata altamente negativa, soprattutto considerando le prime tre uscite in cui gli azzurri avevano fatto molto bene contro l'Ihghilterra a domicilio, e contro Ungheria e Germania in casa. Ora la classifica diventa davvero complicata visto che nei prossimi due match che si giocheranno il 23 e il 26 settembre, l'Italia dovrà vincere in casa contro gli inglesi e poi andare a vincere in casa dei magiari che guidano in maniera inaspettata il girone che sta disputando un'ottima Uefa Nations League. Nell'altro match della serata umiliante 4-0 interno degli inglesi che nelle prime quattro uscite hanno perso due partite e pareggiato le altre due gare,

Il tabellino



Germania: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick

Italia: Donnarumma; Calabria, Mancini (78' Scamacca), Bastoni, Spinazzola (65' Dimarco); Frattesi (46' Scalvini), Cristante, Barella; Politano (44' Luiz Felipe), Raspadori (46' Caprari), Gnonto. Ct. Mancini

Reti: 10' Kimmich (G), 45' Gundogan (G), 51' Mueller (G), 68', 69' Werner (G), 78' Gnonto (I), 93' Bastoni (I)