"Gesto antisportivo". Ecco cosa ha fatto Tonali durante il derby

Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter in maniera meritata e su questo non c'è alcun dubbio. I rossoneri hanno pressato a tutto campo e soffocato i nerazzurri che non sono riusciti a ragionare per oltre un'ora di gioco. Il centrocampo di Stefano Pioli ha avuto la meglio su quello di Simone Inzaghi con Ismail Bennacer e soprattutto Sandro Tonali che sono saliti in cattedra nei confronti di Brozovic-Calhanoglu-Barella. Il centrocampista italiano, tra l'altro, si è reso protagonista di un gesto antisportivo che inizialmente è passato inosservato.

Il gesto antisportivo

Sandro Tonali, sul risultato di 3-2, durante una ripartenza dell'Inter ha lanciato in campo un altro pallone per indurre l'arbitro Chiffi a sospendere il gioco. Il direttore di gara però non si è accorto del fatto e ha fatto continuare l'azione terminata con la grande parata di Mike Maignan sulla conclusione potente e indirizzata all'incrocio dei pali di Hakan Calhanoglu. Al termine dell'azione, però, il direttore di gara richiamato dai suoi assistenti ha poi ammonito l'ex centrocampista del Brescia per un gesto antisportivo che aveva il solo intento di indurre in errore il direttore di gara.

"#milaninter minuto 76: l'Inter è in piena azione offensiva. #Tonali tenta di interrompere tutto lanciando il pallone in campo. Inizialmente sembrava fosse stato un errore di uno steward, le immagini però hanno incastrato il centrocampista rossonero. #tonali #inter #milan #seriea" , quello che sta circolando sui social network e che ha fatto inalberare i tifosi nerazzurri:

Tonali insieme a Rafael Leao è stato l'uomo in più del Milan nel derby contro l'Inter e questo gesto di certo non macchia la sua prestazione sontuosa anche se non è stato di certo un momento di fairplay da mostrare nelle scuole calcio. Il 22enne bresciano già dalla passata stagione è diventato un vero e proprio idolo per i tifosi rossoneri, un po' come Ringhio Gattuso, per la sua abnegazione, spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Nei derby contro l'Inter, poi, il giovane centrocampista continua ad esaltarsi e a fare la differenza in positivo per la sua squadra.