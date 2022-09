Il Milan fa la voce grossa contro l'Inter: il derby è rossonero

Il Milan di Stefano Pioli fa la voce grossa contro l'Inter di Simone Inzaghi nel derby di Milano. I rossoneri vincono meritatamente la Stracittadina per 3-2, in rimonta, grazie alla doppietta dello scatenato Rafael Leao e di Oliver Giroud che hanno reso così inutile e vano l'iniziale vantaggio siglato da Marcelo Brozovic e il gol di Edin Dzeko a 23' dalla fine della partita. I campioni d'Italia in carica hanno vinto e convinto contro i cugini nerazzurri che sono stati annientati dal Diavolo che ha pressato in maniera feroce a tutto campo, aspettato gli errori degli avversari e giocato in scioltezza.

Con questo successo il Milan sale così a quota 11 punti nelle prime cinque giornate, l'Inter invece incassa il secondo ko nel giro di 8 giorni, perde un altro scontro diretto e si lecca le ferite con Simone Inzaghi che avrà tanto da lavorare per cercare di capire cosa non ha funzionato dal 28' del primo tempo (dal gol del pareggio di Leao), fino al gol del 3-1 siglato ancora dal portoghese. I nerazzurri, infatti, hanno ripreso poi a giocare solo dopo il 3-2 siglato da Dzeko con Maignan strepitoso in almeno tre circostanze con due miracoli sul colpo di testa di Lautaro Martinez e sulla staffilata dell'ex Calhanoglu che sarebbe finita sotto l'incrocio.

Il Milan dal canto suo ha giocato un match bellissimo fino al gol di Dzeko, da quel momento in poi ha abbassato un po' troppo il baricentro, comprensibilmente per via della pressione dell'Inter, ma alla fine è rimasto in piedi grazie al suo strepitoso portiere che ha confermato ancora una volta di essere il migliore estremo difensore della Serie A e forse uno dei migliori in giro per l'Europa. Inzaghi si aspettava sicuramente qualcosa in più da parte dei suoi ragazzi che sono invece mancati in un match importante più dal punto di vista del morale che della classifica visto che siamo solo alla quinta giornata di campionato. Un ko che fa male per come è maturato con l'assenza di Romelu Lukaku che ha pesato e non poco sull'economia della partita, con un Milan solido e quadrato che ha vinto con merito il primo derby della stagione.

Il tabellino

Milan: Maignan; Calabria (84' Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (84' Pobega), Bennacer; Messias (72' Saelemaekers), De Ketelaere (63' Diaz), Leao; Giroud (72' Origi)

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij (84' D'Ambrosio), Bastoni (64' Dimarco); Dumfries, Barella (64' Mkhytarian), Brozovic, Calhanoglu, Darmian (84' Gosens); Lautaro, Correa (64' Dzeko)

Reti: 21' Brozovic (I), 28' e 61' Leao (M), 54' Giroud (M), 67' Dzeko (I)