Il gesto irriverente di Calhanoglu dopo il gol al Milan

Hakan Calhanoglu assoluto protagonista del primo tempo del derby che per lui ha un sapore particolare essendo un grande ex. I tifosi del Milan gli hanno dedicato fischi durante il riscaldamento, insulti durante la lettura delle formazioni e durante la partita ma lui non si è scomposto e ha dimostrato di avere grande personalità. Minuto 9', il turco pressa un distratto Kessie, gli passa davanti e si conquista un calcio di rigore. Dopo un conciliabolo con Lautaro Martinez l'argentino gli cede il pallone e lui si presenta sul dischetto guardando dritto negli occhi il suo ex compagno Tatarusanu.

Freddezza assoluta

Calhanoglu ha atteso che il Var facesse il suo corso con l'arbitro Daniele Doveri che ha confermato la sua scelta. L'ex Milan prende fiato e calcia dritto per dritto spiazzando Tatarusanu che si era tuffato sulla sua sinistra. Grande esultanza per tutta l'Inter attorno al turco che dopo essere stato sommerso dai compagni si mette le mani alle orecchie come a dire ai suoi ex tifosi: "Dai, fischiatemi ora". Il suo gesto irriverente e provocatorio, però, non è piaciuto ai suoi ex tifosi ma anche a diversi suoi compagni di squadra che hanno fatto a sentire la loro voce soprattutto dalla panchina.

Primo tempo senza respiro

La partita è stata intensa dal primo all'ultimo minuto del primo tempo con diverse occasioni da rete. Il Milan è riuscito a trovare il pareggio solo grazie ad un autorete di Stefan De Vrij mentre l'Inter ha poi beneficiato di un altro calcio di rigore per fallo di Ballo Touré su Darmian con Lautaro Martinez che dal dischetto si è fatto però ipnotizzare da Tatarusanu. Sul finire del primo tempo due grandi chance per colpire per i nerazzurri: la prima volta con Barella con salvataggio sulla linea di Ballo Touré, la seconda con Lautaro Martinez a pochi centimetri dal gol.