Il gesto di Lukaku: cos'è successo con Gigio dopo il rigore

La sfida tra Romelu Lukaku e la difesa azzurra è stata vinta da quest'ultima ma semplicemente perché il gigante belga dell'Inter, comunque in rete su calcio di rigore, ha combattutto per tutti e 90' da solo contro gli avversari con il solo compagno di squadra Doku a provare a dargli manforte. Il 28enne di Anversa ha giocato una buona partita ed è stato messo alla dura prova dal duo Chiellini-Bonucci che in collaborazione con il velocissimo Spinazzola hanno di fatto arginato il grande strapotre fisico di Big-Rom che durante la partita ha avuto da ridire con un avversario che conosce molto bene avendolo affrontato per diverse volte nei derby in questi quattro anni: Gigio Donnarumma.

Schermaglie

Il nuovo portiere del Psg, infatti, è stato protagonista di un piccolo alterco con Lukaku subito dopo la realizzazione del gol del 2-1. Nelle immagini si vede l'attaccante dell'Inter segnare il penalty, andare a raccogliere il pallone per non perder tempo e zittire il portiere azzurro, sorridente o almeno così pare. Se Donnarumma abbia detto qualcosa a Lukaku, per irretirlo prima del tiro, non è dato a sapere ma rappresentan anche il bello del gioco del calcio. Forse prima del tiro il 22enne di Castellammare di Stabia potrebbe averlo distratto con qualche frase di troppo che non ha però disturbato affatot Big-Rom, come sempre implacabile dagli undici metri.

Rigore contestato

L'Italia ha dovuto stare in apprensione fino a fine partita per "colpa" di un rigore molto generoso concesso ai belgi sullo scadere della prima frazione per un contatto di fatto quasi inesistente tra Doku e Di Lorenzo. Nonostante questo l'Italia non si è persa d'animo, non si è scoraggiata ed ha continuato a fare il suo gioco subendo ancora un paio di tentativi di Lukaku, frutto delle azioni dello scatenato Doku, con Spinazzola altro eroe di serata dopo Barella e Insigne autori dei gol: il suo salvataggio sul tentativo a porta vuota dell'attaccante dell'Inter è stato provvidenziale per non trascinare la contesa fino ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Ora Lukaku potrà andare in vacanza e staccare dopo due anni vissuti alla grandissima all'Inter. Una cosa è certa: l'attaccante belga non si troverà più di fronte in campionato Gigio Donnarumma ma potrebbe ritrovarselo contro in Champions League in una ipotetica sfida nei gironi o a eliminazione diretta tra nerazzurri e transalpini e lì siamo sicuri che sarebbero altre schermaglie.



Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?