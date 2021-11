Ventura si ritira. E sceglie una data curiosa per l'annuncio

Gian Piero Ventura ha deciso di dire basta con il calcio. L'ex allenatore di Torino, Bari, Sampdoria, Napoli, Cagliari, Udinese e commissario tecnico dell'Italia ha annunciato il suo ritiro proprio nel giorno in cui la nazionale di Roberto Mancini si gioca un pezzo importante di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar, quelli da lui falliti alla guida degli azzurri nel novembre del 2017 perdendo in maniera incredibile il playoff contro la Svezia. "Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo", le sue parole a Tuttomercatoweb.

Riposo meritato

Ventura sarà ricordato da tanti come il peggior commissario tecnico della storia della nazionale italiana di calcio ma nel corso della sua carriera ha spesso ottenuto discreti risultati. "Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita. Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli", il commento del 73enne di Genova. Ventura ha deciso di dire basta a distanza di 4 anni esatti dal suo peggior risultato mai conseguito in carriera. Dopo la fallimentare esperienza azzurra, infatti, la sua carriera si è arenata con due esperienze non positive al Chievo Verona prima e alla Salernitana poi.

Le stagioni migliori in Serie A di Gian Piero Ventura restano quelle del 2009-2010 sulla panchina del Bari, neopromosso, che chiuse la stagione al decimo posto in classifica con in rosa due giovani difensori come Leonardo Bonucci e Andrea Ranocchia. Non solo, perché con il Torino nel 2013-2014 e 2014-2015 ha ottenuto rispettivamente un settimo posto con Alessio Cerci e Ciro Immobile e un nono posto. La debacle in nazionale, però, ha di fatto messo fine alla sua carriera da allenatore e oggi a distanza di 4 anni da quella triste data ha deciso di dire definitivamente basta per godersi la famiglia e il meritato riposo.