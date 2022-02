È il giorno dell'agguato alla boxe olimpica

Che ne sarà della boxe alle Olimpiadi? La storia dice che sopravviverà anche a Thomas Bach, fantasioso presidente del Cio, e alle sue inebrianti trovate per tramutare le Olimpiadi in un moderno luna park. Ma tempo al tempo: tra oggi e domani il Cio dovrebbe avallare la decisione (rivedibile fino al gennaio 2023) che boxe, sollevamento pesi e pentathlon moderno saranno preliminarmente esclusi dalla lista dei 28 sport che animeranno i Giochi di Los Angeles 2028. Insomma godeteveli a Parigi 2024, che del doman non v'è certezza. Come si sa, tutto vien pensato nel nome di quattrini e sponsor: le tv chiedono novità, social e nuove generazioni vogliono spettacoli veloci. E i regolamenti impongono numeri adeguati: i Giochi possono accogliere 10.500 atleti. Serve sfoltire per presentare skateboard, arrampicata e surf. Bach ha usato un paragone con boxe e sollevamento, quasi sottintenda uno stand by: «Sono bambini problematici». Semmai vecchietti, visto che la boxe si propone dal 1904 e il sollevamento dal 1896. E non si può dire che i pugni non abbiano appeal televisivo: chiedere agli organizzatori di match prof che pagano centinaia di milioni per sfide che magari durano meno di un minuto. Ai Giochi la boxe mantiene fascino anche per le tv, che pagano costosi pacchetti e non mancheranno di ricordarlo. Vincenzo Cantatore, ex campione prof, ha usato brillante sintesi: «Metter fuori la boxe è come togliere l'insegnamento di Dante dalle lezioni di italiano». Il Cio spiega: «Il movimento deve dimostrare di aver recepito la preoccupazione su governance, trasparenza finanziaria e integrità dei giudici». Ovvero: cercate credibilità.

Invece sulle giurie poco integre c'è da sorridere: il problema esiste negli sport a giudizio di uomo e fra le corde imperversa da decenni. Puntualizza Patrizio Oliva, oro olimpico, ex campione del mondo: «Non esiste Olimpiade senza boxe. Però sono stati commessi troppi errori. Non a caso, dopo Rio 2016, sono stati mandati via 36 fra giudici e arbitri». Pulizia tardiva. L'attrazione antica sta nello scontro ravvicinato fra atleti: si tratti di basket o pallavolo, boxe o scherma. Le novità proposte puntano sul distanziamento: idea sociale da pandemia? Sarà un caso se le corse in pista attraggono più di salti e lanci nell'atletica? Il pugilato, i pugili sono stati fonte di ispirazione per scrittori e film. I Giochi 2028 saranno negli Usa che hanno il record di podi (117), e non pensate solo a Cassius Clay. In Oriente, Europa dell'est, centro e sud America la boxe ha grande tradizione. Ora contano pure i pugni rosa. E la politica del Cio non è mai stata quella di un affarista miope.