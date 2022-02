Goggia replica: "Polemiche sgradevoli e offensive"

Sofia Goggia non ha resistito. E ieri in Non Stop News su Rtl parla della polemica innescata dalle frasi sul suo infortunio di Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice, nonché mamma di Federica Brignone. A partire dalla rivalità proprio con la compagna di squadra: «L'egocentrico penso che metta al centro dell'attenzione i propri problemi, lo sport ad alto livello implica una sorta di egoismo, perché l'atleta deve pensare a sé e ognuno di noi lo è per riuscire a conseguire un percorso personale che porterà a obiettivi desiderati».

Invece sulla gravità del suo infortunio tira addirittura in ballo anche i medici: «È la prima volta che ne parlo chiaramente. Non ho bisogno di fomentare questa polemica che è stata molto sgradevole e penso anche offensiva non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso». La medaglia d'argento olimpica ha poi rivelato: «Io, i dottori, anche gli stessi allenatori sapevamo benissimo quale fosse la situazione. L'altro giorno dopo essere atterrata sono andata a Milano a fare un check dal mio ortopedico da quando ho quattordici anni e mi ha detto che quando ha preso in mano il mio ginocchio dopo Cortina gli è venuto da svenire, perché era messo in condizioni pessime».

C'è spazio anche per un bilancio sulle Olimpiadi di Pechino: «Chiaramente a livello di medaglia è stata un'edizione molto ricca. Rispetto alle scorse c'è stato un oro in meno ma ci sono state tante medaglie in più, tanti argenti e bronzi in più, tutto sommato è stata una trasferta molto positiva per l'Italia». Ma il suo pensiero corre veloce, come in discesa libera: «In ottica Milano-Cortina 2026, mi sento già carica solo adesso a pensarci. Mi viene voglia di impostare questi quattro anni al meglio per riuscire a essere pronta».