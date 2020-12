"Quando andrò via...". Colpo di scena Atalanta: può saltare tutto

Alejandro Papu Gomez è uscito allo scoperto con una storia su Instagram che lascia poco spazio ad interpretazione circa la litigata con il tecnico Gian Piero Gasperini. "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi" , inizia così il messaggio al vetriolo del 32enne argentino che ha così tirato una stoccata anche alla società e al presidente Antonio Percassi che non ha preso le parti di nessuno dei due contendenti in questa inaspettata e triste vicenda.

"Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapere la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano" , la chiusura del discorso di Gomez che ha così voluto mandare un messaggio chiaro e diretto alla sua gente. La lite tra Gasperini e Gomez si è consumata nell'intervallo del match contro il Mydtjlland in Champions League. L'ex Catania ha giocato l'ultima e decisa sfida europea contro l'Ajax ad Amsterdam ma prima di questo match non era stato convocato dal tecnico per il match contro l'Udinese mentre nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina è rimasto in panchina per 90 minuti.

Rapporti incrinati

Il rapporto tra i due ormai è giunto ai minimi termin e pare essere irrecuperabile con Gomez che sarà ceduto a gennaio, con ogni probabilità, nonostante sia il capitano della squadra bergamasca. El Papu finora in sette anni ha messo insieme 250 presenze complessive condite da 59 reti e una serie infinita di assist per i suoi compagni di squadra. Questo litigio arriva in un momento delicato per la stagione atalantina soprattutto per gli equilibri dello spogliatoio con Josip Ilicic che pare essersi schierato con il suo amico, ompagno di squadra e capitano.

I tifosi della Dea si augurano che questa vicenda non intacchi il rendimento della squadra di Gasperini che sta recuperando il terreno perso in campionato, con un match ancora da dover recuperare, e che proprio oggi ha scoperto che sarà il Real Madrid il prossimo avversario negli ottavi di finale di Champions League. Ora resterà da capire se Gomez sarà ceduto a gennaio o se attraverso una medazione societaria si riuscirà ad arrivare fino a fine stagione anche se al momento sembra molto difficile che possa verificarsi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?