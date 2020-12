"Contatto fisico nello spogliatoio" Il retroscena su Gasperini-Gomez

Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez: la storia d'amore è giunta ormai al capolinea e in maniera inaspettata. Nell'intervallo della sfida di Champions League contro il Midytjlland è successo qualcosa di irreparabile tra i due che per ora non hanno voluto dire cosa sia successo in quell'infuocato intervello all'interno degli spogliatoi del Gewiss Stadium. Il Papu ha postato tutta la sua amarezza sui social con una story al vetriolo nei confronti della società e dell'allenatore: "C ari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapere la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".

Gasp glissa

L'ex allenatore di Genoa e Inter ha messo tutto nelle mani della società dicendosi dispiaciuto per Josip Ilicic che in questa querelle ha preso le parti del suo compagno di squadra rimettendoci per ora il posto in squadra: "Gomez con me ha giocato tantissimo, c’è la necessità di far ruotare gli uomini. Con questa formula siamo più compatti, oggi poi siamo stati produttivi nel gioco.È stato il giocatore più importante degli ultimi 5 anni. Ci sono delle situazioni che bisogna adattare. Quest’anno in alcune partite era difficile da proporre il suo ruolo da tuttocampista, per la condizione del giocatore e per quella della squadra. Gomez è un grandissimo giocatore, non ho dubbi. Ilicic? Mi dispiace che lo hanno tirato dentro. Non c’entra niente".

La ricostruzione

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i diverbi tra i due sarebbero nati per ragioni tattiche, di campo e di posizione. Le divergenze di vedute sono poi sfociate nella lite contro il Midytjlland con reciproci cincontri ravvicinati fisici e verbali. Il presunto contatto fisico, però, sembra esserci stato anche perché il tutto è deflagrato da quel momento in poi. La tregua armata contro l'Ajax unicamente per il bene dell'Atalanta sarà forse l'ultima di Gomez con la maglia dell'Atalanta dato che a gennaio sarà ceduto a meno che di clamorosi colpi di scena con un addio di Gasperini che ad oggi sembra poco probabile. Il Papu compirà 33 anni nel 2021 e potrebbe essere ceduto in Italia, Napoli o Inter, o all'estero per una cifra compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro. I tifosi dell'Atalanta stanno assitendo impotenti a questa situazione che sembrava assurda fino a qualche giorno fa ma i social sono totalmente divisi tra chi è dalla parte del capitano e chi dalla parte del tecnico nel pieno rispetto delle gerarchie.

Il consiglio di una testa calda

Chi ha voluto dare un consiglio a Gomez è stato uno che in carriera ha spesso litigato con allenatori, arbitri, presidenti, compagni e tifosi: Antonio Cassano. L'ex fantasista di Inter, Roma, Milan e Bari direttamente da Bobo Tv ha dato la sua opinione su questa querelle che sta scuotendo l'Atalanta. "Gomez deve chidere scusa a Gasperini, dirgli grazie e poi andare da un'altra parte. Grazie a lui è diventato un giocatore totale". Di certo il rapporto tra i due sembra ormai deteriorato e forse nemmeno le scuse potranno servire a ricucire uno strappo troppo netto. Bisognerà vedere se le strade andranno avanti insieme per il bene dell'Atalanta fino a fine anno o se il Papu toglierà il disturbo, a malincuore, già a gennaio.

