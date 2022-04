La certezza di Gosens: "L'Inter vincerà lo scudetto, ecco perché"

Robin Gosens è certo: "La vittoria con la Juve ci porterà lo scudetto: ne sono convinto" . L'esterno dell'Inter, arrivato nel mercato di gennaio dall'Atalanta, ha parlato in questi termini ai microfoni di Dazn Germania: "Prima di quella partita dicevamo: 'Se vinciamo, saremo campioni'. Ed è così che sarà, ne sono assolutamente convinto", le parole del 27enne tedesco in barba alla scaramanzia italiana.

Investimento futuro

Gosens è arrivato all'Inter a gennaio, nel mercato di riparazione con la dirigenza nerazzurra che ha anticipato la concorrenza in ottica della prossima stagione. Il tedesco è infatti arrivato alla corte di Simone Inzaghi infortunato e ha dovuto mettersi dietro a Ivan Perisic nelle gerarchie nerazzurre. "È pazzesco che mi sia concesso di giocare in uno dei club più grandi del mondo, soprattutto dopo un infortunio. È davvero divertente qui, l'Inter ha una grande squadra, un'incredibile voglia di vincere sempre", il commento dell'ex Atalanta.

L'ex Heracles Almelo sa che dovrà aspettare il suo momento e che l'anno prossimo sarà la stagione decisiva per affermarsi all'Inter: "Ovviamente c'è anche la pressione di dover vincere ogni partita, ma questo è ciò che rende tutto fantastico. L'Inter è stata un'occasione unica. Ora mi trovo ad affrontare la concorrenza di un giocatore, Perisic, che sta facendo un'ottima stagione e ha già vinto tutto. Ma sono assolutamente convinto che questa sfida mi aiuterà".

Gosens sarà sempre grato al suo grande mentore Gian Piero Gasperini che l'ha fatto esplodere all'Atalanta: "Gli sarò eternamente grato, all'Atalanta giocavamo sempre con un sistema offensivo che prevedeva i quinti molto alti. Ho segnato tanti gol semplicemente perché avevo la libertà di inserirmi sul secondo palo. Quando è arrivata l'offerta dell'Inter mi disse che era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento, l'ho salutato con molto affetto".

Il 27enne di Emmerich am Rhein in quattro anni e mezzo all'Atalanta ha messo insieme 157 presenze e segnato 29 reti. Il 2019-2020 e il 2020-2021 sono state le sue migliori stagioni con 22 reti realizzate in due anni: un ottimo risultato per un giocatore che è letteralmente esploso grazie al sistema di gioco di Gasperini. Ora, Robin sta lavorando duro per conquistarsi il posto da titolare all'Inter. Le sue parole sullo scudetto danno il senso della forza mentale del tedesco ma anche della squadra nerazzurra conscia che il tricolore e la seconda stella passano tutto attraverso i loro piedi.