Le grandi sull'orlo di una crisi di nervi. Per gli stessi errori

Chi sta peggio? Il Real Madrid? Il City? Il Bayern? Il Paris St. Germain? La Juventus? Il Milan?

Direi che non se la passa bene nessuna delle grandi, la nuova formula di champions league sembra poter cancellare la storia e l'albo d'oro, gli algoritmi concedono possibilità anche a chi oggi barcolla e rischia addirittura la vergogna dell'esclusione definitiva, Luis Enrique è fra questi, il club del qatariota Al Kalaifi potrebbe restare fuori dal giro milionario, in verità a Parigi sghignazzano vedendo quello che sta capitando a Mbappé, lo score del francese ad Anfield è stato disastroso: sei passaggi sbagliati su ventiquattro, sei conclusioni di cui soltanto due verso la porta, quindici palloni persi, un rigore sbagliato, Mbappé è la palla al piede di Ancelotti e capriccio scriteriato di Florentino Perez, secondo la stampa spagnola la partita contro l'Atalanta segnerà la svolta, in caso di sconfitta il tecnico italiano sarà esonerato ma la sostanza non cambierà, il Real senza Carbajal, Militao, ora anche Camavinga e dopo il ritiro di Kroos non è più irresistibile.

Lo stesso dicasi per il Manchester City che paga oltre misura il ko di Rodri e lo stress di Guardiola che domenica giocherà a Liverpool con tutti gli annessi. Lo scontro diretto contro la Juventus può rappresentare per entrambe il punto di ripartenza o di non ritorno. La stessa Juventus si trascina in un football impiegatizio, è assolutamente inconcepibile la scelta di Thiago Motta di portare soltanto 13 uomini a Birmingham, cosa che non accade nemmeno nei tornei aziendali, l'allenatore si divertiva a fare il capo a Bologna ma qualcuno, tra Giuntoli e Chiellini (il resto della dirigenza fa soltanto numero e vive di invidie) dovrebbe spiegargli che cosa sia anzi è la Juventus.

Simile la situazione del Milan, Fonseca sbaglia ma chi può aiutarlo ad evitare errori? Ibrahimovic forse? Infine il Bayern che resta solido anche se Kompany non è del tutto entrato nell'anima bavarese e la champions league è il traguardo storico che non può essere mancato.