Gravina spegne i sogni: "Italia ripescata ai mondiali? Nessuna possibilità"

L'Italia ha deciso di ripartire dal ct Roberto Mancini nonostante la debacle nelle qualificazioni per Qatar 2022. Gli azzurri, dunque, non ci saranno al Mondiale nonostante si parli costantemente di possibile ripescaggio. Il numero uno della Figc Gabriele Gravina ha però spento questo sogno: "Il continuo parlare del ripescaggio per i Mondiali ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Qatar, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili".

Gravina ha poi spiegato perché si è scelto di ripartire dal ct comunque capace nemmeno un anno fa di vincere l'Europeo battendo in finale a Wembley l'Inghilterra: "Vorrei far capire che un atto del genere avrebbe portato conseguenze negative, pensate davvero che l’abbandono mio e del c.t. avrebbe generato effetti positivi? Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. E' una fase delicata, dobbiamo ricostruire la nostra credibilità".

Il presidente della Figc ha poi elogiato la figura del commissario tecnico capace di qualcosa di straordinario con una nazionale definita "normale": "Noi abbiamo sempre detto la verità agli italiani, sapendo che a volte è anche scomoda. Noi veniamo da un risultato straordinario. Il campionato europeo l'ha vinto una squadra normale che è diventata speciale, ma questa squadra poi è tornata normale e ora soffre perché abbiamo avuto infortuni, alcuni sono molto stanchi, altri accusano limiti di età e Chiellini s'è ritirato".

L'Italia dovrà ora ripartire e già da stasera in Uefa Nations League contro la Germania. Troppo brutta la prestazione contro l'Argentina per pensare che gli azzurri siano realmente quelli visti a Wembley contro l'Albiceleste che ha di fatto passeggiato sulle macerie azzurre prendendosi con merito il trofeo della "Finalissima". Questa sera servirà dunque un'inversione di tendenza per ritornare ad avere quella credibilità persa negli ultimi mesi.