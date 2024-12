Grazie a Meret, Napoli sorride in trasferta, ma Conte no

Ascolta ora 00:00 00:00

La rabbia dell'incontentabile Conte fa a pugni con il risultato e con il primo posto provvisorio. Un signor Napoli nel primo tempo, un atteggiamento da provinciale nella ripresa e la cosa fa schizzare il tecnico a fine gara: «Avevo raccomandato alla squadra di non far rientrare in partita il Genoa, dopo l'intervallo bisognava avere lo stesso approccio dell'inizio, evidentemente non mi hanno sentito. Se vogliamo avere delle ambizioni, non possiamo permetterci queste contraddizioni, è andato bene il risultato ed è giusto che i calciatori si godano questi tre punti ma siamo stati fortunati e abbiamo rischiato di non vincerla, il secondo tempo deve essere da monito per tutti. Io non posso accettarlo, abbiamo staccato la spina, dovevamo difendere attaccando e invece non lo abbiamo fatto».

Lo sfogo dell'allenatore racchiude perfettamente la storia dei 95 minuti di Marassi: l'inizio degli azzurri è devastante, le rotazioni continue dal centrocampo in su disorientano il Grifone che gira a vuoto ed è costretto a rintanarsi nella propria metà campo. Lukaku si vede solo nei primi dieci minuti, prende però una traversa e sfiora due gol, rallenta quando la rete arriva prima con Anguissa, che svetta su tre difensori e la piazza nell'angolo opposto di testa, e poi con Rrahmani fortunato nella carambola ma sempre un attaccante aggiunto sui calci piazzati.

Sfiorato il tris, il Napoli si ripresenta in campo molle, stranamente passivo. Scompaiono dalla scena gli attaccanti, si eclissa McTominay, cala Anguissa, regge Lobotka ma gli azzurri trovano un Meret strepitoso: salva su Pinamonti che segna poi il gol dell'illusione, e si supera su un colpo di testa di Badelj, prima dei due capolavori decisivi.

Con l'aiuto del palo evita il pareggio nei minuti finali, prima su Zanoli e successivamente su Balotelli, facendo dimenticare le prodezze dei compagni goleador: se per una notte almeno il Napoli si riprende la vetta è perché il suo portiere indovina la miglior partita della stagione.