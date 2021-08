La clamorosa gaffe di Ronaldo nel video-saluto alla Juve: "Ma l'italiano?"

Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Juventus ed è pronto a tornare a vestire la maglia del Manchester United. Il campione portoghese ha già lasciato la Continassa nel pomeriggio per imbarcarsi sul suo aereo privato mentre l'entourage definisce i termini della separazione con la Vecchia signora. L'avventura in bianconero di CR7 si è conclusa non senza polemica, soprattutto da parte dei tifosi juventini, che non hanno nemmeno aspettato che Cristiano Ronaldo chiudesse la porta dietro di sé per iniziare a criticarlo. Come nei migliori matrimoni, i divorzi non sono mai indolore ma il campione ha voluto comunque omaggiare la sua ormai ex squadra con un video nel quale ha racchiuso i migliori momenti della sua avventura alla Juventus in segno di ringraziamento alla squadra, alla società e ai tifosi. Evidentemente, però, durante la sua permanenza nel nostro Paese era troppo impegnato sui campi da calcio per imparare i fondamenti della nostra lingua.

Ed è così che alla fine di un video particolarmente evocativo, con musica scelta ad hoc, si legge uno di quegli errori da matita blu che non vengono tollerati nemmeno nei quaderni in brutta copia di un bambino di prima elementare. " Grazzie a tutti, grazzie Juventus ", scrive Cristiano Ronaldo al termine della clip, con tanto di autografo. Al di là delle battute, difficilmente a scrivere quelle quattro parole è stato il campione portoghese. Più probabilmente è opera di un suo collaboratore non italiano ma è probabile che il campione abbia provveduto a una supervisione prima di mandare il video in pubblicazione. Quindi sono quattro gli occhi che non si sono accorti del macroscopico orrore ortografico in un post destinato a fare milioni di visualizzazioni e di like. E se proprio ci sono problemi con la lingua italiana, esiste sempre Google translate.