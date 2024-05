Il grido di dolore del Milan aspetta risposte da Ibra

Basterebbe ascoltare il grido di dolore calcistico di Fedele Confalonieri, gemello storico di Silvio Berlusconi oltre che suo fedele collaboratore fino ai nostri giorni, una presenza fissa in tribuna a San Siro con Fininvest al comando del club, per comprendere appieno l'umore del mondo Milan e dei suoi abitanti. Intervenendo in regione Lombardia alla premiazione intitolata Rosa Camuna al fianco del presidente Attilio Fontana, rossonero anche lui, brandendo il microfono dinanzi al premiato Beppe Marotta, ad dell'Inter con la seconda stella sul petto, Confalonieri ha mostrato in pubblico tutte le sue dolorose ferite calcistiche. Ha cominciato in sordina: «Avverto un po' di rabbia a vedere questi interisti qui...». E poi: «Anche l'Atalanta, neroazzurri pure loro...». Per rendere omaggio al rivale in sala e rifilare nello stesso tempo una stoccata ai nuovi proprietari del Milan (RedBird). Ha dettato ancora Fedele Confalonieri: «Avessimo noi un Marotta... Ma questi americani vogliono il bilancio...vabbè».

È davvero questo il sentiment, come si dice oggi, dei milanisti depressi dall'esito degli ultimi derby e dallo scudetto interista, sconsolati per il mancato arrivo di Antonio Conte sulla panchina lasciata da Stefano Pioli. La scelta, non ancora annunciata ufficialmente (si attende il rientro di Ibra dall'Australia) di Paulo Fonseca, gli ultimi due anni al Lille, un precedente poco esaltante alla Roma, è di quelle che possono solo moltiplicare la sfiducia nell'immediato futuro.

E dev'essere per questo pratico motivo che a casa Milan non hanno ancora lanciato la nuova campagna abbonamenti, consapevoli come sono che le adesioni immediate sarebbero state tali da provocare un secondo allarme. Specie se si tiene conto della contabilità più recente, e cioè di una stagione scandita da una sequenza unica di tutto esaurito presso il botteghino, con 41 mila abbonati in campionato, e ricchi incassi nelle sfide di coppe europee. La strategia del club sembra quella di puntare decisa sulla prossima sessione di calcio-mercato per risollevare gli umori del popolo rossonero, completare il potenziamento del team in vista della prossima stagione e provare a rinnovare i contratti di Maignan in particolare oltre che di Theo Hernandez, distratto secondo il tam tam dei siti, dalle proposte del Bayern Monaco.

Sul tema si attende il rientro di Ibra dalla missione diplomatica perché è venuto il momento di spiegare la scelta di Fonseca, uno straniero con esclusione quasi ideologica di qualsiasi profilo italiano, e di far intendere il peso del suo nuovo ruolo, fin qui documentato all'esterno solo attraverso un paio di foto pubblicate su Instagram con didascalie tutte da decriptare, una sorta di caccia al tesoro di nessuna efficacia dal punto di vista della comunicazione.