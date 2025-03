La grottesca serata delle due milanesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Strana serata quella delle due milanesi, stesso sviluppo grottesco di risultato, stranissima prova quella dell'Inter che è andata in svantaggio doppio contro il Monza, partita nervosa, anche nevrastenica di Inzaghi a bordo campo, nella parte finale si è ripetuto il teatro dei cambi, dentro tutti a fare massa in avanti contro la difesa di Nesta che ha dovuto arrendersi. Incerta la direzione di Zufferli uno dei tanti arbitri che ha fatto esperienza nel campionato cipriota (nella Liga o in Premier League mai, no?). La vittoria del Milan a Lecce è stato il Bignami di una stagione bizzarra ed imprevedibile. Nervosa, confusionaria e troppo preoccupata di perdere contro un avversario veloce, intraprendente ma nettamente inferiore, la squadra ha sofferto per evidenti limiti caratteriali, anche incomprensibili, per poi ritrovarsi, secondo la storia unica di questo sport, dal buio più fitto alla luce abbagliante che almeno le consente di respirare e di concedere a Conceiçao giorni meno ansiosi, almeno a parole.

Ciò che comunque preoccupa è l'affanno della fase difensiva, difficile se non impossibile trovare, nella grandiosa storia rossonera, una coppia di centrali così fragile ed inesperta come quella attuale, così come la fascia di capitano al braccio di Theo Hernandez suona come blasfema alla stessa tradizione milanista. Il Lecce galleggia in zona rischiosa nel turno di calendario che ha visto tre pareggi delle cosiddette concorrenti alla salvezza, Parma, Cagliari su tutte, oltre a Como e Venezia.

Oggi si capirà, a Napoli e a Torino, come stiano veramente le cose nel giro alto di classifica, la brutta Fiorentina, vista in conference league, non può complicare la vigilia di Antonio Conte, cosa diversa per Motta e Gasperini il cui confronto diretto non può avere compromessi, un pareggio non servirebbe alla Juventus e nemmeno all'Atalanta ma una sconfitta cambierebbe le prospettive di entrambe, già deluse e tagliate fuori dall'Europa.