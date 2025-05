È grottesco che questa Signora sia al Mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus è in champions league, sembra uno scoop, la vittoria di Venezia è stata una impresa viste le condizioni disastrate della squadra, una banda fisicamente alla deriva tenuta in piedi da Locatelli e Thuram nella modestia imbarazzante. Roma in Europa League, Lazio fuori da tutto, beffata da un eroico Lecce che ha vinto in dieci per tutto il secondo tempo, vanno in B Empoli e Venezia, oltre al Monza. Finale con tutto il repertorio di una stagione folle, rigori, espulsioni, arbitri sprezzanti e protagonisti, colpi di scena, situazioni ribaltate, il campionato conclude la sua commedia modesta con la solita recita anche con la vergogna dei fischi e degli ululati dell'Olimpico di Roma durante il minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti. L'avvio della Juventus a Venezia ha fatto pensare ad una disastro annunciato, il gol del Lecce alla Lazio ha smascherato la pochezza biancazzurra, il vantaggio del Verona ha depresso l'Empoli che retrocede, Maldini ha finalmente firmato un gol per l'Atalanta che però è stata piegata dal Parma, Fagioli in gol per la Fiorentina, il rigore di Paredes ha fatto vedere la champions alla Roma, quello di Locatelli a Venezia lo ha cancellato, del Torino inutile scrivere e pensare oltre ai fischi del popolo granata contro Cairo. Tre quarti d'ora come si dice intensi ma anche strampalati, la Juventus ha offerto immagini alla deriva, confusa, confusionaria, nel panico di fronte ad ogni iniziativa avversaria, i tre gol sono una reazione di orgoglio e null'altro.

Ora Tudor farà i conti con il proprio successore, l'impressione ricavata da quest'ultima giornata è quella di una mediocrità totale, di tecnica e di tattica con clamorosi errori difensivi a spiegare quasi tutti i gol. Il pensiero che questa Juventus affronterà il mondiale per club sembra un fatto grottesco ma il calcio non ha logica e questo campionato lo ha confermato nell'ultimo atto.