Choc Atalanta: Palomino positivo all'antidoping

José Luis Palomino è risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa ed è stato immediatamente sospeso dal Tribunale nazionale antidoping in via cautelare. Il difensore dell'Atalanta ha fallito un test effettuato da Nado Italia durante il ritiro dei bergamaschi: la sostanza proibita è il clostebol metabolita, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone.

La nota del Tna

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. L'atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita. Il controllo è stato disposto da Nado Italia".

Il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta BC comunica che in data odierna è stata notificata, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, la sospensione cautelare dell'atleta Josè Luis Palomino - si legge nella nota sui canali ufficiali nerazzurri -. Il club comunica che, in attesa di valutare i prossimi passaggi procedurali, la segnalazione della Procura Nazionale Antidoping riguarda la sostanza Clostebol Metabolita".

La decisione di fermare subito il giocatore è arrivata a seguito dell'istanza emessa dalla Procura Nado Italia, seguendo le direttive che obbligano lo stop immediato in attesa di ulteriori analisi e controanalisi atte a evidenziare un'eventuale conferma della positività riscontrata o una negatività. Brutte notizie dunque per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che sta svolgendo la preparazione in vista dell'inizio del campionato nel weekend di Ferragosto. Nell'ultimo test amichevole, giocato e vinto contro il Como con un facile 4-0 finale, proprio il difensore argentino aveva aperto le marcature con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

Palomino (all'Atalanta dal 2017 contratto in scadenza nel 2025, ha giocato più di 200 partite in A segnando 8 gol) proprio in queste ore era al centro delle operazioni di mercato, con diverse società interessate alle sue prestazioni. In Serie A su tutte Lazio e Napoli, che però hanno già fatto acquisti in difesa e quindi si sono defilate, lasciando spazio al Rennes, club francese che ha visto sfumare Kim Min-Jae, ormai accasatosi al Napoli, e quindi pensava di tornare sul giocatore dell’Atalanta per avviare una trattativa con il club orobico che lo valuta circa 8 milioni.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?