Haller choc: "Sta combattendo un tumore maligno"

Sebastien Haller è impegnato nella battaglia più grande: sconfiggere il cancro. Nei giorni scorsi era stato riscontrato un tumore ai testicoli al neo attaccante del Borussia Dortmund e ora arriva la notizia choc: "Sta combattendo un tumore maligno" . L'operazione è andata a buon fine, ma gli esami istologici hanno evidenziato la natura maligna del cancro con il giocatore che sarà costretto a seguire cure specifiche e cicli di chemioterapia.

Il direttore sportivo del club giallonero Sebastian Kehl ha rincuorato tifosi del Borussia Dortmund e la famiglia in uno dei periodi più cupi nella recente memoria: "Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile".

Haller kämpft gegen bösartigen Tumor



Sebastien #Haller wird dem #BVB mehrere Monate lang fehlen. Der histologische Befund ergab einen bösartigen Hodentumor. Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, @HallerSeb!



Zur Meldung: https://t.co/8WAUXVVJ55 pic.twitter.com/dqSWhkCGZO — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2022

Come un fulmine a ciel sereno

Questa notizia sconvolgente ha turbato il Borussia Dortmund e tutto il mondo del calcio. Il 28enne francese con passaporto ivoriano era stato prelevato dall'Ajax per 35 milioni di euro per sostiture il partente Erling Braut Haaland passato al Manchester City. Haller si era messo in luce con la maglia dell'Ajax e nel corso dell'ultima stagione, segnando la bellezza di 11 gol nella fase a gironi della Champions League.