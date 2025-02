Hamilton in Bahrein apre le danze con la sua Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Toccherà a Lewis Hamilton cominciare le danze. La Ferrari ha scelto lui per aprire la tre giorni di test in Bahrain che dovrebbe regalarci le prime verità sulla stagione di Formula 1 che scatterà il 16 marzo in Australia. Ventiquattro ore di prove distribuite su tre giorni con 35 set di gomme Pirelli a disposizione per scrivere le prime pagine di un romanzo che già nell'indice ha tanti motivi d'interesse. Cominciamo da Sir Lewis Hamilton che non vede l'ora di fare sul serio dopo il cinema di Fiorano e gli applausi di Londra. A quarant'anni è lui la star della Formula 1 2025, nonostante Max, nonostante quello stuolo di giovani pretendenti al trono. Il fatto che la Ferrari abbia deciso di cominciare con lui non significa nulla. Non esistono una prima o una seconda guida, sostengono gli uomini della Scuderia e bisogna credergli perché solo un pazzo sceglierebbe al buio su chi puntare tra Lewis e Charles.

Sono ormai anni che la Ferrari ha scelto la strategia di dividere la giornata di test tra i due piloti: uno dalle 8 alle 13 e l'altro dalle 14 alle 17, quest'anno ha deciso di seguirla anche la Mercedes che fino all'anno scorso (come Red Bull) faceva scendere in pista un pilota al giorno, dividendo poi l'ultima giornata di test. Toto Wolff ha deciso di cominciare con Kimi Antonelli, riservando il pomeriggio a Russell, la prima guida designata dall'età e dall'esperienza. La Red Bull che ieri ha presentato la sua prima monoposto senza la firma di Adrian Newey dopo tantissimi anni, comincerà con Lawson al mattino per poi dare spazio a Max nel pomeriggio, ma poi seguirà una strategia differente con Liam in pista per tutta la giornata giovedì e Max per tutto il venerdì.

Molto differenti anche le strategie scelte per le gomme. La Pirelli porta sei mescole, ma ogni team ha potuto scegliere come dividere i 35 set a disposizione. La Ferrari è quella che ha scelto le più morbide (con 5 C4, 1 C5 e 1 C6). McLaren, Red Bull e Mercedes non hanno scelto nessun treno delle due mescole più morbide. Questo vuol dire che la Ferrari prenota la pole di fine prove, ma anche che la Scuderia vuole verificare di essere migliorata in quello che è stato il suo punto debole lo scorso anno: la prestazione sul giro veloce in qualifica.

I test nel deserto non ci racconteranno come al solito tutta la verità.

L'anno scorso Sainz e Leclerc furono i più veloci, un risultato che non fece della Ferrari la favorita della stagione (era sempre Max che però si era nascosto con gomme meno morbide), ma lasciò capire che la stagione in rosso non sarebbe stata male, come poi in effetti si è visto nonostante gli zero titoli. Certo ripartire con Hamilton davanti a tutti sarebbe uno spot pazzesco per tutti e non solo per la Scuderia.