La frase di Handanovic che gela Sarri: "Perché non hai fatto come lui...?"

Samir Handanovic è di solito un giocatore pacato nei modi e di poche parole e anche durante e nel post di Lazio-Inter si è rivelato tale. Il capitano dell'Inter, infatti, ha prima cercato a modo suo di sedare la rissa scatenata dal compagno di squadra Denzel Dumfries e negli spogliatoi si è poi rivolto al tecnico della Lazio Maurizio Sarri reo di dover dire ai suoi calciatori di arrestare il gioco e non di continuare l'azione con Federico Dimarco per terra. La Gazzetta dello Sport ha ricostruito il conciliabolo tra i due con l'ex allenatore di Napoli e Juventus che avrebbe detto: "Più che alzare la mano, cos'altro potevo fare?".

Fairplay alla Bielsa

"Perché non vi siete fermati?", questa la domanda posta da Handanovic a Sarri che avrebbe appunto risposto di aver alzato la mano per segnalare ai suoi l'avversario a terra. Felipe Anderson ha però continuato a giocre con il 37enne capitano dell'Inter che ha però punto il tecnico della Lazio. "Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?". Il portiere sloveno si riferisce ad un episodio del 2019 quando il Leeds, in serie B inglese, segnò contro l'Aston Villa con un avversario a terra e il tecnico argentino ordinò ai suoi giocatori di contraccambiare, fermandosi e consentendo ai Villans di involarsi indisturbati in porta. Per la cronaca quella partita finì 1-1 con il Leeds che dovette dire addio alla promozione in Premier League: in Lazio-Inter la posta in palio era nettamente inferiore.