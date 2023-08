"Ho dato e avuto tutto. Questi 28 anni sono volati"

Un post sul proprio account Instagram e un comunicato ufficiale sul sito del Parma: Gigi Buffon ha dato così l'addio al calcio giocato. «È tutto gente! Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. L'abbiamo fatto insieme». Poi, dal sito del club: «Ventotto anni di carriera mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro posso dire che sono veramente volati. Sì, questi 28 anni sono la mia storia calcistica e la mia storia sportiva. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l'amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto». A stretto giro di posta, i saluti di chi con lui ha percorso un tratto di strada: «Non sei semplicemente stato il più forte così la Juventus -. Hai fatto di più. Hai dato un volto a un ruolo, sei diventato IL portiere. Finisce un'era e siamo profondamente onorati di averla vissuta». A ruota: Del Piero («È stato bello e vincente far parte dei tuoi anni da superman») e Totti («Accontentati se ti dico che è stato bello, anzi è stato un onore, giocare e vincere insieme»). E poi Pirlo («Gigi per me significa i migliori anni della nostra vita»), Marchisio, Materazzi e tanti altri. Per arrivare fino a Mbappé: «È stato un piacere incontrarti, sei un uomo d'oro che mi ha dato preziosi consigli». Non potevano poi mancare Lippi e Capello: «Eccezionale come campione, sportivo e soprattutto come uomo- il parere del ct campione del mondo nel 2006». «Il miglior portiere della storia che ho avuto la fortuna di allenare, oltre a Zoff con cui ho giocato», il saluto di Capello.