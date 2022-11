"Ho un tumore alla pelle, mi sono operato tre volte". Neuer choc

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio: Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha confessato di avere un tumore: "Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte", è il messaggio choc rilasciato ai microfoni della Bild e sui social network. "Il problema era in particolare in faccia", ha spiegato il numero uno della nazionale tedesca, che non scende in campo con il Bayern dallo scorso 8 ottobre (anche ieri sera contro l'Inter ha giocato il suo vice Ulreich).

Ufficialmente il problema del classe '86 è alla spalla sinistra ma questa ulteriore notizia ha lasciato tutti di sale, anche se fortunatametne Neuer dovrebbe tornare in campo già dal prossimo turno di campionato contro l'Herta Berlino per prepararsi al meglio in vista del Mondiale in Qatar. Negli ultimi allenamenti, inoltre, è apparso con un vistoso cerotto sul volto a testimonianza di quanto affermato in merito alle sue condizioni di salute.

Il bel gesto

Neuer, insieme alla connazionale la tennista Angelique Kerber, ha così lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle motivando la loro scelta: "Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un'iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già tre volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura".

La carriera del campione

Neuer cresce nelle giovanili dello Schalke 04 e dopo cinque anni in prima squadra, nel 2011 all'età di 25 anni approda al Bayern Monaco. Finora sono 12, con questa in corso, le sue stagioni a Monaco di Baviera con la bellezza di 485 presenze e 381 reti subite. Neuer, in questi anni ha vinto di tutto e fatto incetta di titoli: 10 campionati, sei coppe di Germania, sette Supercoppe di Germania, una coppa di Lega tedesca con lo Schalke più due Champions League (un triplete), due mondiali per club e due supercoppe Europee.

Non solo, perché nel 2014 Neuer ha vinto il Mondiale in Brasile con la Germania nel 2014: le presenze con la maglia della sua nazionale sono 113 che salgono a 149 se si considerano le presenze con under 18, 19, 20 e 21. Nel 2014, inoltre, si è classificato al terzo posto dietro a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (due mostri sacri) nella graduatoria del Pallone d'Oro.