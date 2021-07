Canta "Bella ciao". Bufera dei tifosi laziali contro Hysaj

Elseid Hysaj è un nuovo giocatore della Lazio ed ha seguito il suo mentore ai tempi dell'Empoli Maurizio Sarri. Il 27enne albanese durante il ritiro dei biancocelesti ha subito il rito iniziatore di dover cantare una canzone per presentarsi al nuovo gruppo. L'ex Napoli non si è tirato indietro e ha scelto una canzone molto popolare ma per niente di gradimento ai tifosi laziali: "Bella ciao".

E dopo il comandante Sarri, ecco #Hysaj che canta #BellaCiao nel nostro ritiro.



Che GODURIA indicibile pic.twitter.com/agPerpf7Y0 — Luca Nacchio (@LucaNacchio) July 17, 2021

Social roventi

La scena con Hysaj cantante è stata postata sui social dal "ribelle" Luis Alberto (che non si era presentato nel ritiro nei giorni scorsi) ma il video non è stato gradito da alcuni supporter della Lazio, la cui tifoseria per una parte è nota per le posizione di estrema destra. Morale? Il video postato dallo spagnolo è stato rimosso ma gli insulti al neo acquisto sono rimasti ben visibili sui social.

"Come farsi volere bene dalla curva... Grande #Hysaj", uno dei tanti commenti su Twitter. "Radu pensaci tu a fargli capire che non gioca al Livorno", e ancora: "Preferisco giocare in 10", "Non mi sento troppo bene e secondo me nemmeno Hysaj tra qualche giorno", "Ho appena... Eeeh... Visto un video di Hysaj con la maglia "sbiadita" che canta Bella Ciao. Eeeh. Conclude con "partigiano portami via perché quest'anno si vince qualcosa." Che vino j'hanno dato?!", Vorrei avere l’inconsapevolezza e l’ingenuità di Hysaj che si presenta alla Lazio cantando Bella Ciao",

C'è anche qualcuno, però, che ha preso le parti dell'ex difensore di Napoli ed Empoli: "Lui è già diventato il mio nuovo idolo", "ll vero problema è se avesse cantato "Forza Roma", il resto sono tutte str...", "Il mio nuovo giocatore preferito per l'eternità" e ancora: "Il colmo sarebbe se #Hysaj chiedesse scusa alla tifoseria laziale", "Le polemiche non si dovrebbero cercare nè alimentare. #Hysaj può cantare di tutto. La politica deve restare fuori dal calcio. Passo e chiudo", "Se fa anche autogol nel Derby, diventa il loro peggior nemico e di conseguenza, il nostro migliore amico. Daje Compagno".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?