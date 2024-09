Lanterna alla Samp ma solo ai rigori

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima la tensione fuori dallo stadio, poi la sfida attesa da quasi 900 giorni e vibrante in campo con tante emozioni e cartellini gialli che l'arbitro La Penna tira fuori per non far accendere gli animi. Il bellissimo derby della Lanterna di Coppa Italia è della Sampdoria dopo i calci di rigore (7-6). Al gol di Pinamonti dopo nove minuti risponde Borini nel finale. Poi nella lotteria dei tiri dal dischetto Barreca trasforma quello decisivo. Agli ottavi i blucerchiati sfideranno la Roma all'Olimpico. Nelle ore precedenti la gara scontri nei pressi dello stadio tra ultras delle due fazioni con caschi in testa e bastoni in mano. In un crescendo di tensioni tra lancio di oggetti, fumogeni e bombe carta, l'intervento di polizia e carabinieri per cercare di disperdere un centinaio di persone. Il Coisp ha parlato di tre agenti feriti con contusioni a caviglie, gambe e ginocchia perché colpiti da spranghe, bastonate e dal lancio di bottiglie di vetro.

Oggi tocca al Napoli di Conte che in un

Maradona sold out sfiderà il Palermo (ore 21, Italia 1): in palio la Lazio agli ottavi. Gli altri risultati: Pisa-Cesena 0-1 (romagnoli contro l'Atalanta agli ottavi), Udinese-Salernitana 3-1 (ora per i friulani l'Inter).