I dubbi del nuovo Milan e di Ibrahimovic: a fine maggio lo svedese può dire addio

Zlatan Ibrahimovic ci ha messo poco a riconquistare i tifosi del Milan. Il suo ritorno in rossonero, ad inizio 2020, ha scaldato i cuori dei tanti supporter del Diavolo che hanno visto nel gigante di Malmo l'uomo in grado di risolvere i problemi per tentare la scalata verso l'Europa. Il 38enne svedese finora ha messo insieme 2 gol e un assist in sette presenze in campionato, tra cui rete e assistenza vincente per Ante Rebic nel derby perso contro l'Inter di Antonio Conte. Ibra ha anche segnato un gol in Coppa Italia contro il Torino e ora vorrà contribuire fino al termine della stagione per regalare al Milan un piazzamento quantomeno in Europa League dato che la Champions ad oggi sembra una chimera.

Futuro incerto

Il futuro di Ibrahimovic, però, è oggi più incerto che mai dato che è stato fortemente voluto dal trio formato da Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Ricky Massara che sono in bilico. Il Cfo è già virtualmente fuori dai giochi dopo la sua intervista in cui ha attaccato l'amministratore delegato Ivan Gazidis a cui il gruppo americano Elliott ha di fatto consegnato le chiavi della società. Maldini e Massara, invece, potrebbero terminare la stagione ma dire comunque addio per le divergenze di pensiero con Gazidis che pare abbia già scelto il nuovo manager-allenatore in vista della prossima stagione: il 61enne tedesco Ralf Rangnick, ritenuto un profilo non ideale per il Milan né da Boban né da Maldini.

L'opzione inserita nel contratto di Ibrahimovic fino al 30 giugno del 2021 dunque potrebbe non scattare con l'addio dell'attuale dirigenza dato che Gazidis e Ralf Rangnick preferirebbero puntare su giocatori giovani con Zlatan che invece compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre. Il caos societario che si è venuto a creare negli ultimi giorni ha messo dunque in pericolo anche la posizione dell'ex attaccante di Inter, Ajax, Juventus, Psg, Barcellona e Manchester United che ha accettato di tornare in rossonero proprio grazie a Maldini e Boban e che non sarebbe ritenuto indispensabile dal futuro staff tecnico del Milan.

Il post criptico

Ibrahimovic, come sempre, si diverte a giocare sui social network con i propri follower e anche questa volta, su Instagram, ha voluto postare un video brevissimo nel quale si vede l'attaccante svedese fare un occhiolino. La didascalia che accompagna il post è sibillina e forse un messaggio diretto a parte della dirigenza attuale del Milan: "Fallo con passione o non farlo per niente". A chi sia rivolto questo post social non è dato a sapersi ma le strade di Ibrahimovic e del club di via Aldo Rossi potrebbero separarsi già a fine maggio, dopo solo cinque mesi dal suo ritorno in rossonero con buona pace dei tifosi che in estate dovranno assistere all'ennesimo ribaltone societario.

