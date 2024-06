I Leopard tedeschi tra l'Ancelotti Real e la 15ª Champions

Non è la prima volta del Real a Wembley. Accadde in Champions, novembre 2017, il Tottenham aveva traslocato il domicilio nel tempio imperiale a causa dei lavori del suo nuovo stadio, i blancos di Zidane presero una batosta di tre gol, l'ultima sconfitta era capitata cinque anni prima contro il Borussia di Dortmund. Coincidenze? Può darsi, il football si presta a scienza e fantasie, il calcio internazionale ha due punti di riferimento: Wembley e Real Madrid, il teatro ideale, la squadra della storia. Stasera si mette di mezzo il Borussia di Dortmund, non eccita gli spagnoli, media e tifosi, forse per questo potrebbe rivelarsi trappola pericolosa anche se gli allibratori non offrono speranze al gruppo tedesco, il banco paga 5 volte la vittoria del Dortmund, 1 e mezzo il Madrid. Il progetto di Florentino Perez prevede la 15ª coppa dei campioni da mostrare a Mbappè prossimo dipendente, il numero non abbisogna di commenti, la grande coppa sta al Real come la musica a Sinatra, se vogliamo limitarci alla canzone leggera. Il cartellone non è abbagliante per colpa dei prussiani che hanno abbassato l'interesse avendo eliminato il PSG del Mbappé di cui sopra ma per noi patrioti il gusto arriva da Ancelotti, compatito dai docenti del calcio moderno ma professionista assoluto e umano, opposto ai colleghi teatranti. Ha ammesso di masticare dai 15 ai 20 chewing gum per partita, a parte il gilet anche ad agosto, è il massimo che riesce a offrire al pubblico. Contano i fatti, conta l'almanacco che lui non esibisce, tra 9 giorni festeggerà 65 anni ai quali corrispondono 6 coppe dei campioni vinte, tra campo e panchina, tralascio il resto dell'argenteria, ma come ha dimostrato l'Atalanta ribaltando il pronostico, meglio non fidarsi del vento a favore, il suo rivale, Terzic ha vinto una coppa di Germania e stop, è opportuno ricordare come il Borussia abbia conquistato la coppa, nel 97, contro la favorita Juventus. Calma, dunque, molte cose potrebbero accadere, l'ultima di Toni Kroos e poi il fermento dei limoni, i tifosi tedeschi agitati dall'annuncio del nuovo sponsor del club, Rheinmetall, l'azienda produce armi da fuoco, munizioni, fucili da caccia, in particolare carri armati, i Leopard la cui ultima fornitura di trenta esemplari da parte del governo tedesco per l'Ucraina ha ulteriormente acceso le contestazioni. Si presume che qualche onda anomala possa riguardare Wembley.

L'Uefa ha designato l'arbitro Vincic, coinvolto ingiustamente in passato, arrestato e scagionato dall'accusa di uso di stupefacenti, prostituzione e possesso di armi. Vincic è sloveno. Qualsiasi riferimento alla nazionalità del presidente Ceferin è puramente voluta.

Tv: ore 21 Canale 5 e Sky