I pensieri di Antonio che "tifa" la cripto-Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre pareggi consecutivi per una squadra che non ha impegni di coppe, questo è l'ultimo Napoli. D'accordo sugli infortuni, d'accordo sul mercato insufficiente di gennaio ma Conte torna a casa con il pensiero che stasera Inzaghi potrebbe superarlo in testa alla classifica magari per colpa della sua ex squadra bianconera. Partita troppo piena di errori all'Olimpico, difese frettolose, gol casuali fatta eccezione per quello finale del subentrato Dia, di certo la Lazio ha cercato maggiormente il gioco, il Napoli è ripetitivo, non soltanto negli ultimi risultati ma nell'ansia tattica con il cambio in corsa dal 4-4-2 al 3-5-2. Povero football a San Siro, spettacolo avvilente di calciatori svenuti per un semplice contrasto, arbitro da cancellare, il Milan ha impiegato 75 minuti per battere un onesto Verona, rossoneri involuti, scelte incomprensibili di Conceiçao, i tre punti firmati da Gimenez che servono a spolverare appena la testa dalle scorie dopo la batosta di Rotterdam, spettacolo avvilente di calciatori svenuti per un semplice contrasto. Pari malinconico a Bergamo, sconfitta a Bruges, punto inutile contro il Cagliari, l'Atalanta, d'improvviso, si scopre fragile, affannata, le scelte al risparmio del suo allenatore, proprio in vista del ritorno delicato di champions league, non hanno mutato sostanza e forma della squadra, mai lucida in fase offensiva. Considerando i due prossimi impegni contro Empoli e Venezia, prima di affrontare la Juventus, è strano constatare l'irregolarità di cammino dei bergamaschi.

Oggi si conoscerà la verità sulla cripto-Juventus, al di là delle voci sui nuovi azionisti, si capirà se l'Inter sia più solida del suo allenatore avvitato in piagnistei, segnali di fili nervosi scoperti. Semmai è il suo collega Motta a provare qualche fibrillazione, tra oggi e mercoledì, in Olanda, dovrà dare risposte chiare per classifica e conti del club.