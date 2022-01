"Abbiamo dato Giroud per questo...". Bufera su Lukaku

Romelu Lukaku non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere al Chelsea dopo nemmeno sei mesi dal suo ritorno. All'Inter e a Milano era considerato un re, mentre a Londra è uno "qualunque". Il rapporto con l'allenatore Thomas Tuchel non è idilliaco soprattutto dopo le dichiarazioni d'amore del belga nei confronti dell'Inter ma la dirigenza dei Blues ha voluto chiudere la questione visti anche i 115 milioni di euro investiti. L'ex Everton e Manchester United era partito bene nella sua terza avventura al Chelsea ma l'infortunio che l'ha tenuto fuori un mese e il covid hanno poi fatto il resto.

"Penso sia assolutamente sbagliato chiedermi sempre di lui, perché significa concentrarsi su un solo giocatore. Lui è un giocatore chiave e noi vogliamo che sia così, ma per me questo è l'approccio sbagliato" , queste le parole di Tuchel alla vigilia del match di campionato contro il Brighton pareggiato dal Chelsea che non ha ancora vinto una partita nel 2022. Il suo rendimento stagionale è ben distante dalle aspettative visto che Big Rom arrivava da due anni fantastici in Serie A all'Inter. "Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso troppi palloni", l'altro siluro indirizzato a Romelu da Tuchel dopo la sconfitta in campionato contro il Manchester City. E ancora: "Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata, non si tratta di un giocatore, è uno sport di squadra".

L'involuzione di Big Rom

Lukaku sembra involuto rispetto alla sua esperienza in Italia ma il Chelsea e i suoi tifosi non sono affatto contenti per questa cosa visti i 115 milioni di euro investiti in estate per riportarlo alla base. I supporter dei Blues, inoltre, sembrano aver perso la pazienza e un video irrisorio che sta circolando in rete nei confronti Big Rom nel match contro il City sta acuendo la tensione. Nel video in questione infatti si notano una serie di errori tecnici, controlli mancati e anticipi sistematici subiti dal gigante belga

"Mancano solo 1626 giorni alla scadenza del contratto", "Giroud è di gran lunga meglio di lui e lo abbiamo lasciato andare per uno che è pigro e non vuole stare qui", "Il tempo di Lukaku è finito, non gli importa di aiutare la squadra": questi alcuni dei commenti social da parte dei tifosi del Chelsea che si sono già stufati del Lukaku tris e che rimpiangono Olivier Giroud che a dire il vero sta faticando e non poco al Milan.