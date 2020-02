I tifosi dell'Inter esultano: "Inchinatevi". Quelli del Milan arrabbiati: "Non vinciamo mai"

L'Inter di Antonio Conte con una rimonta pazzesca ha vinto il derby di Milano contro un buon Milan per 45 minuti. Al termine della stracittadina i tifosi nerazzurri e rossoneri si sono dati battaglia sui social network a colpi di post, sfottò e punzecchiature degne di uno dei derby più belli e affascinanti del mondo.

La festa nerazzurra

I tifosi dell'Inter hanno vissuto un primo tempo in apnea e hanno assistito attoniti ad un primo tempo pessimo disputato dalla squadra di Conte con un Milan aggressivo e avanti con grande merito per 2-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, però, la Beneamata l'ha completamente ribaltata con una prestazione maiuscola e i tifosi nerazzurri hanno potuto scatenarsi sui social con sfottò nei confronti dei cugini e non solo dato che anche il grande ex Zlatan Ibrahimovic è stato preso di mira per la sua esultanza al gol del 2-0.

Questo per tutti i milanisti che ci perculavano fino a poco fa, vi si ama #InterMilan pic.twitter.com/p3rMdLSjFy —(@lalautilautaro) February 9, 2020

Ho insultato Sanchez: assist decisivo.

Ho insultato Eriksen: traversa.

Ho insultato Lukaku: gol.

I miei si chiamano insulti rigenerativi

#InterMilan — PeppinInter (@PeppinInter) February 9, 2020

Inchinatevi davanti al miglior difensore d’Europa...non esigo obiezioni. pic.twitter.com/8R4iwHInMT — Stefano (@OrraStefano) February 9, 2020

I tifosi del Milan si leccano le ferite

I tifosi del Milan hanno gongolato nel primo tempo ma poi hanno dovuto assistere al ritorno veemente dell'Inter che l'ha completamente ribaltata e inflitto un'altra sconfitta ai rossoneri che non vincono un derby in campionato dal 2016 quando il Diavolo vinse per 3-0. I supporter rossoneri si sono leccati le ferite sui social:

#InterMilan



C'era un solo vero modo per sopraffarli metterli sotto nel loro aspetto migliore, sovrastarli fisicamente e per intensità.



È quello che il #Milan è riuscito a fare per 45'. Quando la testa di questa squadra c'è, le gambe seguono e girano. — Alessandro Molinaro (@docalemolinaro) February 9, 2020

Siamo diventati l' #Inter.

Ufficiale.

Il coro "Non vincete mai" è un passaggio di consegna.



Ci fosse una proprietà vera questa serata toccherebbe le corde dell'orgoglio.

Una vocina mi dice che non sarà così.. — Francesco Macri (@fra_macri) February 9, 2020

C'era una volta in cui vincevamo i derby sotto 0 a 2,c'era una volta in cui dopo ogni derby gli cantavamo "non vincete mai",c'era una volta in cui gente come #Conti e #Kessie non si sarebbe neppure avvicinata a Milanello,purtroppo oggi dobbiamo assistere a tragedie simili #Milan — Andrea Settembrini (@TENE1977) February 9, 2020

