"Un gobbo di...". Scoppia la bufera su Vlahovic

Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai solo questione di giorni. Il bomber della Fiorentina che compirà 22 anni il prossimo 28 gennaio si trasferirà in bianconero per una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro. Il club viola ormai si è arreso al fatto che l'attaccante serbo non voglia rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e di conseguenza a continuare la sua avventura alla Fiorentina. Come Roberto Baggio, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa: sarà il quarto grande affare che si concretizzerà tra l'asse Torino-Firenze.

Viola di rabbia

Vlahovic alla Juventus è un affare che ha scatenato la rabbia dei tifosi della Fiorentina che hanno appeso uno striscione eloquente fuori dallo stadio Franchi: "Il rispetto non si conquista con i goal, Vlahovic gobbo di m...", il messaggio di sdegno di parte della tifoseria viola.

A Firenze la prendono malissimo, ma Vlahovic non sarà nè il primo nè l’ultimo. Questo è il Calcio, senza bandiere e senza cuore pic.twitter.com/kXnZBBFm0F Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 25, 2022

Peggio però hanno fatto con un altro striscione vergognoso e di minacce esposto sempre nei pressi dello stadio Franchi. "Le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita".

Colpa di Vlahovic si.. parliamo di Commisso adesso..? Che ne dite?

Quante chiacchiere… pic.twitter.com/5v5KdnsLsp — Alessandro (@90ordnasselA) January 25, 2022

Vlahovic è arrivato in Italia nel 2018, appena maggiorenne dal Partizan Belgrado e in questi anni alla Fiorentina ha messo insieme 98 presenze condite da 44 gol ma con la sensazione che possa diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione. Dusan farà come Roberto Baggio, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: i tifosi della Fiorentina se ne dovranno fare una ragione anche in questo caso. Nei giorni scorsi Barone aveva affermato come il giocatore volesse una sola squadra, senza fare nomi, ed evidentemente quel club era proprio la Juventus. La cosa più brutta di tutta questa vicenda resta l'atteggiamento di alcuni tifosi della Fiorentina non in grado di accettare un trasferimento che era già nell'aria ormai da diversi giorni.