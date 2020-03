Caos Boban-Gazidis, i tifosi del Milan insorgono sui social. Pioli si dimette dopo la Juventus?

Le parole di Zvonimir Boban sull'amministratore delegato Ivan Gazidis hanno agitato le acque in casa Milan e ora sia la sua posizione che quella degli altri dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara sono a forte rischio. Il croato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport era entrato in gamba tesa sull'ex dirigente dell'Arsenal: "Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Una cosa non degna di questo club. Non è da Milan, almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan. Abbiamo già parlato con Gazidis, per il bene del club è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto. Unità significa condivisione e rispetto, la base di tutto e l'unica via per poter lavorare bene".

Tifosi scatenati

Queste parole hanno avuto un grande impatto e nella serata di ieri Ivan Gazidis ha avuto un faccia con Boban e nelle prossime ore è attesa una presa di posizione nei confronti dell'ex vice di Gianni Infantino alla Fifa. La maggior parte tifosi del Milan, però, hanno apprezzato la dura presa di posizione di "Zvone" e sui social network, tra Twitter e Instagram, si sono scatenati nei commenti più disparati la maggior parte in difesa di Boban-Maldini, contro l'ad rossonero e con il rimpianto della gloriosa e vincente gestione Silvio Berlusconi:

-Boban e Maldini out a giugno

-Pieni poteri a Gazidis, arriva Rangnick

-Stagione 20/21 fallimentare, Milan fuori dalle coppe

-Gazidis, Rangnick e Elliot out

-Silvio ricompra il Milan e lo affida agli unici 2 uomini in grado di farci rinascere: Leonardo e Allegri



I have a dream pic.twitter.com/LXJLbNO4sq — Lellović (@callmelello) March 1, 2020

Gazidis arriva nel 2018 per fare crescere il fatturato del Milan e portare nuovi sponsor.

Dopo due anni il fatturato è in diminuzione, addio a grossi sponsor e rinnovo con altri a prezzo più basso.

Perchè Elliot non lo licenzia? perchè evidentemente dà la colpa ad altri. #Milan — IlMilanista (@iltala1) March 3, 2020

Come si fa in un momento così delicato della stagione,dove finalmente avevamo trovato un equilibrio, a mandar via #Boban e forse anche #Maldini ,destabilizzando così l’ambiente #milan.

Si vede che a #Elliott non gliene frega niente

Vergogna! — Antonio Guglielmi (@anto_guli) March 3, 2020

Pioli si dimette?

Il terremoto venutosi a creare in casa Milan potrebbe coinvolgere non solo i dirigenti ma anche il tecnico Stefano Pioli scelto e sostenuto proprio da Boban, Maldini e Massara per il dopo Giampaolo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico emiliano potrebbe rassegnare le sue dimissioni al termine del match di Coppa Italia contro la Juventus.

L'ex allenatore dell'Inter fece la stessa cosa, per problemi di natura ambientale, anche alla Fiorentina quando nella passata stagione lasciò il club a poche giornate dal termine del campionato. Pioli sa già che a fine stagione salterà in favore del tecnico tedesco Ralf Rangnick e potrebbe aver deciso di anticipare lui la società di via Aldo Rossi. Maldini e Boban hanno anche tenuto un discorso alla squadra a Milanello per spiegare la situazione e nei prossimi giorni si attendono i fuochi d'artificio.

