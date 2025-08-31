I tormentoni degli attaccanti. Hojlund finalmente da Conte. Kolo Muani-Juve si continua

Tormentone finito. Il Napoli ha coronato il lungo inseguimento a Rasmus Hojlund che ieri sera è finalmente sbarcato in Italia e oggi sosterrà le visite mediche. Murato l'assalto del Lipsia che ripiegherà così su Conrad Harder (Sporting). Fatalità del destino: il classe 2005 era vicinissimo al Milan a inizio settimana, prima che i rossoneri lo scaricassero per prendere Nkunku per 42 milioni (bonus compresi) dal Chelsea. E così Antonio Conte avrà il danese tanto agognato per rimpiazzare l'infortunato Lukaku: contratto fino al 2030 con opzione per il 2031. L'ex Atalanta guadagnerà 5 milioni a stagione; mentre nelle casse del Manchester United ne finiranno 50 (operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions) più il 5% sulla futura vendita. Nel contratto della punta classe 2003 con la società di De Laurentiis è prevista anche una clausola rescissoria da 85 milioni valida dall'estate 2027. Insieme al danese è approdato in maglia azzurra pure l'esterno offensivo Eljif Elmas, prelevato in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (16 milioni) dal Lispia. Non arriverà alla corte di Conte, invece, il terzino Juanlu Sanchez: il Napoli, infatti, ha mollato la presa per il laterale destro spagnolo e per il ruolo di vice Di Lorenzo si arrangerà confermando in rosa Mazzocchi. A proposito di terzini: fatta per il passaggio dal Liverpool alla Roma del mancino Tsimikas. Il greco oggi firmerà il contratto: operazione in prestito secco; mentre come esterno offensivo i capitolini vogliono chiudere uno tra George (Chelsea) e Dominguez (Bologna). Attenzione invece al nome di Embolo (Monaco) come possibile sostituto di Dovbyk; mentre per completare la mediana può arrivare last minute Pessina in prestito con diritto di riscatto dal Monza. Da un centrocampista all'altro: la Fiorentina prende Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto; mentre l'Inter ha detto no al Newcastle per Davide Frattesi. Nel frattempo i nerazzurri hanno completato la cessione di Taremi all'Olympiacos per 2,5 milioni. Continua a rinforzarsi il Como: preso l'esperto centrale Diego Carlos dal Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto.

Infine la Juventus resta vigile sul fronte Zhegrova (Lille) e sta cercando una quadra col PSG per Kolo Muani: si lavora a un prestito molto oneroso (almeno 10 milioni) con diritto di riscatto. La Signora, infatti, vorrebbe tenersi le mani libere per il futuro e non impegnarsi in una operazione a titolo definitivo.